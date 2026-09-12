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Resumen

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Transmisión oficial de F1 TV ONLINE para ver la carrera de la F1 GP España EN VIVO desde el Circuito de Madring. (Photo by Oscar DEL POZO / AFP)
Transmisión oficial de F1 TV ONLINE para ver la carrera de la F1 GP España EN VIVO desde el Circuito de Madring. (Photo by Oscar DEL POZO / AFP)
/ OSCAR DEL POZO
Por Adrián Puga

EN VIVO ONLINE: transmite la carrera de la F1 este domingo 13 de septiembre en el Circuito de Madring. ¿Cómo ver F1 TV EN VIVO? F1 TV es una plataforma digital de streaming contratada directamente por internet mediante una suscripción de pago mensual o anual. Para ver las carreras en vivo desde Perú, debes registrar una cuenta en su sitio web o aplicación móvil, realizar el pago con tarjeta o saldo de las tiendas de aplicaciones, e iniciar sesión en un dispositivo compatible como celulares, computadoras, Apple TV, Roku o Fire TV Stick.

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