F1 TV EN VIVO HOY: por esta plataforma podrás seguir la transmisión de la carrera del Gran Premio de Bélgica 2026 desde el histórico circuito de Spa-Francorchamps, correspondiente a la décima fecha del Campeonato Mundial de Fórmula 1. La competencia comenzará a las 8:00 a. m. (hora de Perú) este domingo 19 de julio. ¿Dónde ver F1 TV EN VIVO? Solo necesitas descargar la aplicación oficial de F1 TV, disponible para iOS, Android, Smart TV, PC y tablet, e iniciar sesión con una suscripción activa a F1 TV Pro. Desde la plataforma podrás disfrutar la carrera EN DIRECTO, además de cámaras a bordo, radios de los equipos, tiempos en vivo y contenido exclusivo de la Fórmula 1.

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