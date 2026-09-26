“Hay pilotos que no deberían estar en la Fórmula 1″: Lando Norris arremete contra Colapinto tras accidente en GP de Azerbaiyán.
“Hay pilotos que no deberían estar en la Fórmula 1″: Lando Norris arremete contra Colapinto tras accidente en GP de Azerbaiyán.
Por Redacción EC

El Gran Premio de Azerbaiyán dejó una fuerte reacción de Lando Norris, quien no ocultó su molestia después de quedar involucrado en el accidente protagonizado por Franco Colapinto. El piloto de McLaren fue una de las víctimas del incidente que también terminó con Pierre Gasly fuera de competencia y consideró que este tipo de errores deberían tener consecuencias más severas.

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