“Hay pilotos que no deberían estar en la Fórmula 1″: Lando Norris arremete contra Colapinto tras accidente en GP de Azerbaiyán.

El Gran Premio de Azerbaiyán dejó una fuerte reacción de Lando Norris, quien no ocultó su molestia después de quedar involucrado en el accidente protagonizado por Franco Colapinto. El piloto de McLaren fue una de las víctimas del incidente que también terminó con Pierre Gasly fuera de competencia y consideró que este tipo de errores deberían tener consecuencias más severas.

El episodio ocurrió en la vuelta 35, durante un reinicio de carrera en el que los monoplazas afrontaban condiciones complicadas por la baja temperatura de los neumáticos. Colapinto llegó pasado a la primera curva, bloqueó sus neumáticos y golpeó al Alpine de Gasly, cuyo auto terminó impactando contra el McLaren de Norris. El triple abandono generó inmediatamente la reacción del británico.

¡¡NO SE PUEDE CREER!! ¡FRANCO COLAPINTO Y PIERRE GASLY SE TOCARON EN EL RELANZAMIENTO Y OTRA VEZ HAY SAFETY CAR!



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Norris pide suspensión de Colapinto

Norris no se limitó a considerar lo ocurrido como un simple incidente de carrera y reclamó a la FIA medidas más contundentes. “Si provocas un accidente en un reinicio como este, deberías recibir al menos una suspensión de una carrera”, manifestó el campeón del mundo, quien también lamentó las consecuencias económicas que el choque dejó para su escudería.

“Cuesta mucho dinero, todas mis piezas están ahora en la basura. La gente debería ser suspendida porque eso no es conducir”, afirmó Norris. El piloto de McLaren consideró además que quienes compiten en la máxima categoría deben ser capaces de anticiparse a situaciones de baja adherencia. “El agarre va a ser bajo; la temperatura de los neumáticos es baja”, explicó.

La crítica de Norris fue todavía más dura al referirse al nivel de los pilotos que, según su opinión, deberían competir en la Fórmula 1. “Queremos competir contra los mejores pilotos del mundo y, cuando pasan cosas así, es porque no deberías estar ahí”, sostuvo. Finalmente, cerró su descargo con otra frase contundente: “Al final del día simplemente me sacaron algunos pilotos que, sinceramente, no deberían estar aquí”.

💥 RAJADÓN BRUTAL DE LANDO NORRIS TRAS EL INCIDENTE CON COLAPINTO



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