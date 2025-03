**Esta nota fue publicada el 6 de mayo del 2024

A la élite del automovilismo mundial, la Fórmula Uno, no se llega solamente siendo rápido. La estructura para ser un piloto de la categoría reina va más allá de ser veloz en pista y se compone por un equipo sólido de profesionales que acompañen al talento. Hay muchos pilotos rápidos en el mundo, pero no todos tienen lo necesario para correr en la F1. En el pasado hemos tenido varios pilotos peruanos que han tenido proyectos sólidos para tentar la posibilidad. Jorge Koechlin en los setenta en la Fórmula Aurora, donde se corrían con monoplazas F1 y tuvo la suerte de estar al mando Williams FW07, Neto Jochamowitz en los noventa que corrió tres temporadas en la F3 europea (campeonato italiano, británico y europeo) y Juan Manuel Polar en los 2000 que compitió en la Fórmula 3 británica y española. Esos han sido nuestros tres más serios intentos en llegar a la categoría reina. Si bien varios pilotos han tenido campeonatos en categorías de monoplazas menores norteamericanas, estos han sido nuestras más insignes posibilidades.

Matías Zagazeta continuará participando en la Fórmula 3. (Foto: F3)

Para ser protagonista en las divisiones previas a la F1 hay que tener un gran presupuesto. No basta con ser bueno sino tener el dinero para demostrarlo. Correr en la Fórmula 3 no desciende del medio millón de euros y faltan costos anexos. Para ser competitivo en las carreras no solamente se necesita un buen equipo y un excelente auto, se necesitan horas de prácticas y ello significa costos adicionales (combustible, neumáticos, el tiempo del equipo). Cuando el piloto no vive en la zona de campeonato los viajes complican tanto en materia de desgaste físico como de inversión. “Había momentos cuando corría que sabía que si tenía un manejo muy agresivo y golpeaba el auto ese gasto inesperado podía afectar mi presupuesto de la temporada y dejar de correr las próximas carreras. Era un piloto peruano enfrentando a rivales de otra realidad económica”, confiesa Juan Manuel Polar quien en los trazados británicos pudo competir hasta con el mismísimo Lewis Hamilton y Paul Di Resta. El piloto arequipeño corrió 70 carreras y sus mejores resultados fueron una sexta ubicación en Estoril y Jarama.

“Hubo un momento que para seguir rumbo a la Fórmula Uno hubiésemos tenido que vender nuestra vida en Lima”, admitió en un momento Neto Jochamowitz quien cuando corría en los trazados europeos tenía la particularidad de ser uno de los dos únicos pilotos que habían conseguido ser el bicampeón sudamericano de kartismo. ¿El otro? Ayrton Senna. Neto corrió 27 carreras en trazados europeos, algunos históricos como Silverstone e Imola, enfrentó en pista a pilotos de la talla de Damon Hill y Jean Alessi y tuvo el privilegio de correr en el equipo Coloni, uno de los más importantes de Europa. Su mejor resultado fue un cuarto lugar corriendo en la Fórmula 3 británica en Spa-Francorchamps quedando a 11 segundos del podio tras una gran remontada.

Hoy Perú vuelve a tener otra carta aspiracional para llegar a la categoría madre: Matías Zagazeta. El peruano llega con el subcampeonato de la F4 británica del 2021 donde logró 4 victorias y 11 podios. Ha iniciado en 87 carreras internacionales de monoplazas, desde su debut en el 2021 en la carrera de Dubái de la F3, y ha sumado en todo este tiempo doce podios. Estos logros le han valido las credenciales necesarias para hoy estar en una de las categorías más importantes del automovilismo, el Mundial de la Fórmula 3. En materia de campeonatos de circuitos lo más alto que ha llegado un peruano en la historia. Además, cuenta con la exposición que brinda correr como previa a las carreras de Fórmula Uno. Así, antes de los próximos GP de Imola, Montecarlo, Catalunya, Red Bull Ring, Silverstone, Hungaroring, Spa y Monza, Zagazeta rodará con su monoplaza del equipo suizo Jenzer.

Disputadas dos jornadas, Zagazeta no ha tenido el resultado esperado. El peruano ha terminado fuera de los puntos en ambas jornadas mientras que sus compañeros de equipo (Wurz y Esterson) ya puntuaron. Estas unidades han conseguido que el equipo Jenzer esté en la séptima ubicación del campeonato de constructores. Dos malos resultados, pero sobre dos trazados que Matías no había corrido junto. De aquí en adelante se vienen circuitos que conoce. El próximo es Imola donde ya corrió en cuatro oportunidades y consiguió el quinto puesto el año pasado. De ahí en adelante se vienen los escenarios europeos donde se siente cómodo teniendo como posible punto quiebre el GP Silverstone (julio) donde ya ganó en el 2021.

🏁🏎️ Atención con el calendario de carreras que competirá el piloto peruano Matías Zagazeta en la F3 de la FIA. Todo empieza en Bahrein el 29 de febrero. pic.twitter.com/TwDcrS0v2p — Luis Carrillo Pinto 👽 (@lcarrillopinto) February 13, 2024

El Perú es un país que quiere llegar a la Fórmula Uno sin tener grandes circuitos y escasa inversión publicitaria para los pilotos. Pese a poseer unas de las últimas carreras del mundo de ciudad-a-ciudad (Caminos del Inca) en materia de actividad circuitera tenemos poco. De no ser por el esfuerzo privado de los creadores de la Chutana y del circuito de la Pampa de Magollo de Tacna, la actitud pistera del país se concentraría en circuitos callejeros, carreras de piques clandestinas y kartódromos infantiles. El Estado tiene cero apoyos para con la actividad y los clubes de base están más preocupados en sobrevivir que en evolucionar conscientes de que es un deporte caro y que el impulso privado ya no es del principio de siglo. Matías tiene un sueño privilegiado en un entorno amateur. Lo suyo es doblemente meritorio y sus logros deben ver con un factor multiplicador de x10.

¿Qué debemos exigirle a Zagazeta esta primera temporada? Que sume experiencia, que termine todas las carreras y que demuestre en los circuitos que ya conoce una media por encima de lo que viene rindiendo. En esta etapa, los resultados son vitales para él, con la intención de alimentar la emoción de los auspiciadores y retenerlos, pero tiene que tener claro que este es un proyecto a largo plazo. Si piensa en protagonizar antes de la regularidad, la ecuación tiene muchas posibilidades de error. Tiempo e inversión. Nadie garantiza que llegará a la Fórmula Uno, es un sueño mundial que solamente permite 20 premiados, pero es evidente que cada vez los peruanos estamos más cerca y Matías no solamente está corriendo por él sino por los que lo siguen atrás. Así como lo hicieron Koechlin, Jochamowitz y Polar.

--