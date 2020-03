Estudiantes recibirá a Racing este lunes en el estadio Jorge Luis Hirschi de La Plata, donde se cerrará la temporada 2019/20 de la Superliga Argentina. Tras la consagración de Boca Juniors, ambos equipos afrontan la última jornada del certamen con el mismo objetivo: ganar para seguir buscando participación internacional en el 2021.

El ‘Pincha’ afronta el duelo bajo la dirección técnica de Leandro Desábato, quien fue confirmado como nuevo técnico del conjunto platense luego de la renuncia al cargo de Gabriel Milito, en la antesala del enfrentamiento contra la ‘Academia’.

“No es la situación que uno quería para asumir, pero sabemos que el fútbol es así”, señaló el ex defensor del club en su presentación, posterior a la derrota de Estudiantes ante Laferrere, de la Primera C (cuarta división) del fútbol argentino, que terminó provocando el cambio en el banquillo.

La misión para Desábato es levantar al plantel en un momento crucial. “Vamos a tratar de recuperarlo para que vuelva a dar pelea”, señaló en la antesala del enfrentamiento contra la ‘Academia’.

¿A qué hora se juega el Estudiantes vs. Racing por la Superliga Argentina?

Racing visitará a Estudiantes este lunes a las 7:10 de la noche (hora peruana).

18:10 horas - México

19:10 horas - Perú, Ecuador, Colombia, Estados Unidos

20:10 horas - Venezuela, Bolivia

21:10 horas - Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil, Chile

00:10 horas del martes - Reino Unido

01:10 horas del martes - España, Alemania, Italia, Francia

Además de quedar eliminado en primera ronda de la Copa Argentina contra Laferrere, Estudiantes registra cuatro enfrentamientos sin triunfos en la Superliga.

Racing, en cambio, viene de estrenarse con victoria en el grupo F de la Copa Libertadores 2020 (1-2 en Venezuela contra Estudiantes de Mérida) y acumula cuatro enfrentamientos ligueros sin caídas, luego de dos empates y dos triunfos.

¿Dónde ver el Estudiantes vs. Racing?

TyC Sports transmitirá el compromiso en Perú y gran parte de Sudamérica, mientras que Fox Sports Premium llevará las acciones al público argentino.

La ‘Academia’, que marcha séptima en la tabla de la Superliga con 36 puntos y está invicta desde la llegada de Sebastián Beccacece, pretende clasificar a la próxima Copa Libertadores, mientras que Estudiantes quiere llegar a la Sudamericana. Ambos definirán sus ingresos tras su cotejo en La Plata, mirando la tabla general cuando jueguen la Copa de la Superliga.

Estudiantes vs. Racing | Posibles formaciones:

Estudiantes: Mariano Andújar; Facundo Sánchez, Jonathan Schunke, Javier Mascherano, Facundo Mura; Iván Gómez, Nahuel Estévez, Ángel González, Lucas Rodríguez; Gastón Fernández y Martín Cauteruccio.

Racing: Gabriel Arias; Iván Pillud, Leonardo Sigali, Mauricio Martínez, Eugenio Mena; Leonel Miranda, Matías Zaracho, Matías Rojas; Walter Montoya, Lisandro López y Nicolás Reniero.

MÁS EN DEPORTE TOTAL...

Zidane: “Cuando no hacemos lo que hablamos, el responsable soy yo”