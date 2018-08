FPF: "Perú es un ejemplo Mundial", dice Conmebol en respaldo a Edwin Oviedo

Gonzalo Belloso, director de desarrollo de la Conmebol, está en Lima y habló de Edwin Oviedo. El titular del ente sudamericano respaldó al Presidente de la Federación Peruana de Fútbol.

"Conmebol ha monitoreado todo y no hemos encontrado indicios para que la presidencia de Edwin Oviedo corra peligro", dijo belloso en diálogo con RPP. El representante de Conmebol que se encuentra en Lima monitoreando todo lo relacionado a la construcción de la nueva Videna de Chaclacayo, señaló, tras ver la gestión de la FPF, que "es una de las federaciones modelos para nosotros".

El director de desarrollo dijo que Conmbeol "alentamos a que vuelva la paz. A que se calme todo. A que los peruanos se den cuenta todo lo que han avanzado. Perú ha sido ejemplo mundial en cuanto a unidad".

Pero no dejó de opinar de la supuesta entrega de entradas a uno de los jueces implicados en los audios por presuntos actos ilícitos. "Lo que ha pasado con el señor Oviedo es algo normal que pasa en cualquier lado y más con Perú que volvió a un Mundial después de muchos años y que nadie quería dejar de tener una entrada. Las llamadas, es una cuestión cordial que pasa permanentemente", dijo.

"Entiendo -agregó Gonzalo Belloso- que no se le entregó entradas a este juez porque se le preguntó a la FPF y nos han dicho que no ha sido así. Nos gustaría que haya tranquilidad institucionalidad para disfrutar las fiestas que se nos vienen. Perú es sede de un campeonato Mundial sub 17 y si ocurre una intervención de Conmebol o FIFA, se suspende todo y eso sería perjudicial".