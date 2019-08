FPF: Preguntas y respuestas tras la no aprobación del nuevo estatuto

Marco Quilca León

Kenyi Peña Andrade



Una vez más los problemas dirigenciales le ganaron el protagonismo al fútbol peruano. Cuando se debería hablar del regreso del Clausura de la Liga 1, luego de la para por los Panamericanos Lima 2019, toda la atención se centró ayer en la Asamblea de Bases de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) que se realizó en la Videna. Y no hubo humo blanco.

Dicha reunión se dio con el fin de aprobar los nuevos estatutos elaborados por la FPF en base a la disposición de la FIFA para la elección del nuevo presidente del ente que rige el fútbol nacional. A continuación contestamos las interrogantes más importantes que quedaron en el aire tras la incertidumbre que sigue viviendo nuestro balompié.



1 ¿Cuántos delegados participan en la Asamblea de Bases de la FPF?

La Asamblea de Bases de la Federación Peruana de Fútbol está constituida por 43 delegados. De ellos, 18 pertenecen a los equipos de la Liga 1 y 25 a los representantes de las Ligas Departamentales que participan en la Copa Perú.

2 ¿Por qué no se aprobaron los nuevos estatutos?

Para que los estatutos sean aprobados se necesitaba que 35 de los 43 votantes estuvieran de acuerdo (más del 80%). Sin embargo, solo hubo 31 votos a favor (7 de la Liga 1 y 24 de las Ligas Departamentales). Según señaló el vicepresidente de la Asociación Deportiva de Fútbol Profesional (ADFP), Héctor Ordóñez, los delegados de la ‘U’, San Martín, Huancayo y Ayacucho no se presentaron; mientras que los de Municipal, Boys, Melgar y Garcilaso se abstuvieron. Por último, cuatro votaron en contra: Alianza, Cristal, Cantolao y la Departamental de La Libertad presidida por Alfredo Britto Mayer.

3 ¿En qué no estuvieron de acuerdo los clubes que votaron en contra?

La no aprobación –o abstención– de algunos clubes se debió a que los estatutos no estuvieron bien redactados. En el documento existieron algunos puntos que no se explicaban bien y había vacíos. Además, hay dos temas que no generan consenso, generan polémica. 1. La composición de la próxima asamblea de bases, es decir quiénes votarían en las elecciones para elegir al nuevo presidente de la FPF. Todavía existe hegemonía de las departamentales: 25 votos de 67, de los cuales 20 le corresponderían a los clubes de Primera que no están de acuerdo con ser minoría. 2. Los requisitos para postular a una nueva junta directiva de la federación, sobre todo el requisito que pide 3 años como dirigente deportivo en los últimos 7 años, lo que impide una nueva representación. Los candidateables serían los mismos de siempre, sobre todo los de las departamentales que tienen más de una década en sus puestos.

4 ¿Quiénes redactaron los estatutos?

El secretario general de la Federación Peruana de Fútbol, Óscar Chiri, fue el nexo con la FIFA en este cierre del proceso para elaborar el documento con las nuevas normativas. Afirmó que los estatutos fueron redactados por el máximo ente del fútbol mundial en conjunto con la FPF.

5 ¿Hubo representación FIFA en la asamblea?

Sí. Fueron cuatro representantes de la FIFA (Jair Bertoni, Luca Nicola, Sofía Malizia y Rafael Arias) y uno de la Conmebol (Mariano Zavala) que llegaron hasta las instalaciones de la Videna para supervisar la asamblea. También estuvieron en la reunión el presidente de la Agremiación de Futbolistas Profesionales del Perú, Roberto Silva Pro, y el asesor legal Juan Baldovino.

6 ¿Cuáles son los escenarios que se presentan tras no aprobarse los estatutos?

A través de un comunicado, la federación confirmó que “plantea la necesidad de continuar las conversaciones con todos los asambleístas para llegar a un acuerdo”. De parte del ente rector hay intención de que se pueda dar un mejor entendimiento en base al diálogo. Si esto ocurre, se presentarán los estatutos nuevamente a la FIFA para su evaluación el 15 de setiembre. En caso de que todo sea favorable hasta este punto, se convocará otra asamblea de bases el 14 de octubre para que puedan ser aprobados finalmente. Todo dependerá de lo que diga la FIFA. No existe un plazo para que se conozca la respuesta desde Zúrich.

7 ¿Existe algún riesgo de desafiliación de la FPF por parte de la FIFA?

“No hay riesgo de desafiliación de ninguna forma. Este tipo de situaciones, aunque con distintos matices, sucedió en el 2017 en Uruguay y en el 2015 en Argentina. Al final todo llegó a buen puerto”, señaló Héctor Ordóñez. La selección podrá jugar los amistosos pactados, además de las próximas Eliminatorias y la Copa América.

8 Y mientras tanto, ¿qué sucede con el fútbol local?

Todo este proceso no afectará de ninguna manera que se desarrolle con normalidad el Clausura de la Liga 1. La realización de cada fecha no corre peligro de paralizaciones.