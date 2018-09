Francisco Maturana fue asaltado junto a su familia en su casa de Antioquia

Francisco 'Pacho' Maturana fue asaltado junto a su familia en su casa de Antioquia "Nos metieron en una habitación y nos dijeron que no podíamos salir. No salimos por miedo a nos metan un tiro", afirmó el ex entrenador de la selección peruana de fútbol

Pacho Maturana la pasó mal. (Foto: USI) Difusión