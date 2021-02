Conforme a los criterios de Saber más

En una de las breves pausas que ha tenido la pretemporada de Deportivo Municipal, Franco Navarro nos atiende con la mejor intención de hacerle un homenaje a su nombre. Sincero y directo, el ex delantero manifiesta con precisión que el gran anhelo en el cuadro edil es contar con Jefferson Farfán para esta temporada. Sin embargo, Navarro comprende que el ex atacante del Schalke no levantará teléfonos hasta sentir que se encuentra al 100% recuperado. Esta llamada encuentra a Franco en la sala de su casa, que también es una sala de espera para definir cómo continuarán las prácticas el cuadro edil en estos tiempos de pandemia. Para la próxima semana quiere cerrar su plantel con dos jugadores más.





-¿Cómo motivarse o reinventarse luego de una carrera como técnico de más veinte años en el Perú?

La vida es un privilegio y una constante motivación. Uno va creciendo, aparece la familia, aparecen los hijos. Todas estas épocas nos ayudan a valorar los pequeños detalles, las personas que están cerca a ti, etc. Esta profesión la amamos de nacimiento, tantos niños sueñan dedicarse a esto, yo soy un afortunado por haber jugado con mis ídolos en el fútbol peruano y salir al extranjero. Dirijo desde muy joven, cuando algunos pocos momentos de pausa. Cada día tengo más ganas de dirigir, el fútbol me ha dado muchas cosas y tengo que seguir con esa devolución hasta el final de mi vida. Me he encontrado clubes con objetivos claros y en los últimos años hemos podido lograr cosas importantes.

-¿Solo paraste en el 2000?

Sí, la única pausa fue en el 2000, que me fui a Francia con Wilmar Valencia. En el 2001, me fui a Alemania con Álvaro Barco. He hecho pasantías en Argentina, en México, pero a mitad del 2001 voy a Estudiantes de Medicina y desde allí casi no he parado. Y espero seguir así por más de veinte años (risas). Desde mis inicios mis pasos por los clubes han sido intensos, en algunos casos fueron estadías cortas pero con muchas cosas que fueron pasando. Tengo clasificaciones a Copas Libertadores, Copas Sudamericanas, con Vallejo gané un torneo de Verano, llegamos a cuartos de la Sudamericana. Después de esa bonita etapa con Vallejo llegué a UTC donde hemos cerrado cuatro años con clasificaciones a Copa Sudamericana. En Cajamarca me trataron con mucho respeto, en todo momento, y nosotros entregamos lo mejor que teníamos con mi comando técnico, siempre con Leo Rojas. He encontrado paz y tranquilidad en mi carrera, en paralelo mis hijos han crecido y este año hemos empezado a valorar otras cosas.

-Llegarás a los 60 años con toda la energía para seguir entonces...

Por favor, pero obviamente. En noviembre cumpliré 60 años, pero no lo siento así. Eso sí, me veo al espejo y ya cada vez tengo menos pelo. O como dice ‘Neneka’ Acevedo ya estoy arrugado. Pero la energía está, y la experiencia también. No pude haber elegido una mejor profesión.

-¿Cuál sería el tip para conservarse así a los casi 60? Lo mismo le pregunté hace poco a Julio César Uribe...

Julio César es el crack, es la figura, es el ‘Diamante’, ha hecho todo lo que hace un profesional. Por eso tiene una vida tranquila y un buen pasar. Ahora camino más de lo que corro, pero es parte de nuestra naturaleza hacer deporte. Por eso hemos sufrido mucho con la pandemia, todos tienen que entender que el deporte es salud.

Franco Navarro pasó cuatro semanas de concentrado con todo el plantel de Municipal en Chosica. (Foto: Deportivo Municipal).

-¿Volver al Municipal es como cerrar el círculo que empezaste como jugador?

Se dio en la última semana del torneo el contacto. Mi relación con UTC siempre fue perfecta y agradezco por eso. Me llamaron desde la familia Herrera, de Edificaciones Inmobiliarias y conversamos durante algunos días. De todos modos, mi decisión fue rápida. No había forma de decirles que no. Primero por la relación que tuve como futbolista desde mis inicios, en Municipal se abrió todo el horizonte. El agradecido soy yo, espero dar todo lo mejor con el cuerpo técnico que hemos armado y con el grupo de jugadores que tenemos. El proyecto del club es importantísimo, quieren clasificar a torneos internacionales, tener una sede propia y por ahora llegar de la mejor forma al torneo.

-¿Cuál sería la meta este año?

Nosotros siempre queremos pelear el campeonato, es cierto que hay equipos grandes, equipos experimentados, pero primero queremos ver cómo se a jugar el campeonato. Todo indica que será en Lima y la meta es pelear arriba desde el primer día.

-¿La parte económica de Municipal está sólida?

Hay muy buenos comentarios y ahora lo ratifico desde adentro. Los administradores del club (Edificaciones Inmobiliarias) son gente A1 y por ahora no hay ninguna queja. En estos dos meses que estamos juntos no han fallado en lo mínimo, a pesar de estar un mes confinadas y eso es caro. Es una solidez que va a favorecer nuestro trabajo. Las cabezas del equipo son hinchas fervientes de Municipal.

-¿Ya está cerrado el plantel de Deportivo Municipal?

Esperamos contar con un par más de jugadores, que nos den tranquilidad en algunos puestos. Nos ha quedado aún eso pendiente, de todos la base ya está armado y hemos trabajado un mes así. La próxima semana queremos cerrar con un par más de futbolistas.

Franco Navarro y Jefferson Farfán en la selección peruana de 2006. (Foto: Dante Piaggio / Archivo El Comercio)

-¿Y aún se maneja el nombre de Jefferson Farfán como una opción?

La llegada de Jefferson Farfán podría ser la felicidad más grande que podríamos tener. Él tiene las puertas abiertas del club, en el momento que él quiere, si quiere reunirse con los dirigentes será bien recibido. Pero lo primero que debe resolver es su recuperación y estar al 100%, eso es lo más importante para él. Además la selección peruana también lo necesita. Si llega, estaríamos orgullosos que uno de nuestro equipo defienda los colores del país. Queremos un Municipal que aporte a la selección.

-¿Han hablado últimamente?

Sí, sé que va mejorando mucho, pero él quiere primero recuperarse y tomar una decisión. Ofertas tiene, lo de Alianza Lima sigue siendo real y concreto, tiene opciones en el extranjero. La decisión que debe tomar es muy difícil. Nosotros tenemos una muy buena relación porque lo tuve en sus inicios y sería hermoso volvernos a encontrar.

MÁS EN DT

VIDEO RELACIONADO