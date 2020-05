La Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) anunció el último jueves el retorno del fútbol en su territorio. Así, la liga guaraní será la primera en Sudamérica que vuelva a la actividad durante esta pandemia de coronavirus.

Este virus ha sido controlado en Paraguay, ya que los contagiados no superan los mil casos, por lo que ahora se lleva la denominada ‘Cuarentena Inteligente’, es decir con ciertas actividades laborales reabiertas. Y una de ellas será el fútbol. “El momento de la pandemia es lo que nos permite el retorno, porque las autoridades tomaron bastantes medidas restrictivas muy temprano y eso nos ha permitido ser optimistas”, nos dice Michael Sánchez, gerente de competiciones del fútbol paraguayo.

El próximo 8 de junio los clubes tendrán la posibilidad de volver a entrenar de manera individual. Hace una semana el Asociación Médica de la APF realizó un control de todos los estadios de los doce clubes para ver las condiciones a las cuales se afrontaban. Se dieron sugerencias, sobre todo en el caso de los que tenían vestuarios pequeños, y se establecieron protocolos con los clubes también para sus centros de entrenamiento.

“Fue muy importante la reunión con los colegas”, aseguró hace unos días Gerardo Brunstein, jefe médico de la APF, quien tuvo reuniones virtuales con los doctores de cada club, además de epidemiólogos. Esto, por ejemplo, no se ha dado en el Perú, ya que la Federación Peruana de Fútbol (FPF) trabajó su protocolo para que luego los clubes de adecuen a él.

“Todos los médicos de los doce clubes han sido consultados”, nos confirma Michael Sánchez, gerente de competiciones del fútbol paraguayo. Además, cuenta que la particularidad de tener a once de los doce equipos en la Gran Asunción los ayuda en esta medida, ya que todos sus viajes son por tierra y el club más lejano está a 180 kilómetros. Asimismo, el calendario está coordinado con los clubes.

Este viernes, la AFP presentó su protocolo matriz ante la Secretaría Nacional de Deportes y el Ministerio de Salud a la espera de su aprobación. Este protocolo cuenta con algunas de estas medidas, que empiezan con tomar las pruebas a todos los miembros de los clubes. “La Asociación se va encargar del costo de los test antes del inicio de los entrenamientos”, nos comenta Víctor Sostoa, periodista en 800 AM La Radio. Del lado peruano, la FPF también se hará cargo de las pruebas en los 20 clubes del fútbol nacional. Debido a que el protocolo aún no se ha dado a conocer, no se sabe cada cuánto tiempo se realizarán en el caso peruano.





Algunos lineamientos para entrenamientos

Se exige la toma de temperatura, lugares especiales para el lavado de manos, dispensadores de alcohol en gel y gráficos instructivos.

Test en domicilio a todos los involucrados en el fútbol de cada club antes de la fase de entrenamiento: futbolistas, técnicos, personal médico, árbitros, entre otros.

Cuarentena domiciliaria para los involucrados.

10 de junio: inicio de entrenamientos individuales en sedes deportivas

16 de junio: inicio de entrenamientos grupales reducidos.

22 de junio: entrenamientos colectivos.

Test cada siete días a los involucrados

17 de julio: reanudación del torneo a puertas cerradas.





#ComunicadoAPF | Tras la reunión del Consejo Ejecutivo y los presidentes de los clubes de la División de Honor, se definió la hoja de ruta para el retorno seguro del fútbol paraguayo.



Más info ➡️ https://t.co/ECnbQE2RFA pic.twitter.com/9ysz6kekrA — APF (@APFOficial) May 28, 2020

Desde el 5 de julio que los clubes ya estarán entrenando de forma grupal y con contacto se realizarán pruebas cada siete días al grueso del plantel. “Se va a hacer un gran control antes de los entrenamientos y durante. Cada siete días cada club envía un listado de 45 personas y esas van a ser testeadas. 30 de ellos son futbolistas”, nos relata Michael Sánchez. Los dirigentes no ingresan porque no van a poder tener contacto directo con los jugadores. Esto será hasta el final del campeonato. La APF contrató un laboratorio particular para eso.

Para cuando el fútbol vuelva a la actividad, cada plantel solo puede disponer de 45 lugares por partido. Serán los once jugadores, diez suplentes, cuerpo técnico, personal físico y médico. Con esto, el plan que tienen en Paraguay es que para un partido estén presentes en un estadio alrededor de 100 personas. “No habrá concentraciones grupales”, agrega Víctor Sostoa.

Además, habrá un control riguroso para los jugadores que sean convocados para un partido, es decir, para los que entrarán al estadio el día del juego. Se pidió a cada club que tengan dos vestuarios para cada equipo para con ello tener el distanciamiento social requerido.

Hay un tema que aún está en evaluación que es el protocolo si se da un caso positivo. Los lineamientos actuales indican que la persona y todos sus contactos pasan a cuarentena. “En el fútbol es complicado porque si uno da positivo, los contactos son el equipo. Se está trabajando para que ese positivo pase a cuarentena y se hagan pruebas más frecuentes en los demás”, nos dice Michael.





No habrá acceso a periodistas de prensa ni relatores de radio y solo estarán los encargados de las trasmisiones televisivas. Los reporteros gráficos han presentado una solicitud para al menos poder trabajar desde las tribunas y eso está en evaluación, esto según nos comenta el colega Víctor Sostoa.

El fútbol en Paraguay retornará con la fecha 9 del Torneo Apertura, que tiene un total de 22 jornadas. Estas se completarán todas y se evalúa cómo se realizará el Clausura, ya que por tiempo no podrán jugarlo bajo el mismo formato. Quizás se realicen liguillas. Se mantendrá el uso del VAR y solo se realizarán tres cambios, no cinco como lo habilitó la FIFA:

