¿Cuándo empiezan las ligas top del fútbol europeo?

Para suerte de los fanáticos del buen fútbol, el calendario europeo ya empezó a rodar, y no solo con las fases previas de la Champions League, sino también con las respectivas ligas de cada país. Entre las tops, la Eredivisie de Holanda ya dio un paso adelante con la apertura de su temporada 2019-20, que tendrá algunas novedades para los peruanos.

En esta oportunidad, la Ligue 1 de Francia tendrá un mayor interés por la llegada de Miguel Trauco al Saint Etienne, mientras que Cristian Benevente también será protagonista ya que jugará cedido en el Nantes. También habrá futbolistas peruanos en la Bundesliga, con el inoxidable Claudio Pizarro como el eterno abanderado, en Holanda y Portugal.



Acá les contamos cuando empiezan los esperados campeonatos de los países más influyentes del Viejo Continente.

-Eredivisie (Holanda)-

La Liga Holandesa empezó el viernes pasado y lo destacado de la primera jornada fueron los empates de los grandes candidatos al título: el Ajax igualó 2-2 en casa del Vitesse, el PSV lo hizo en su visita al Twente (1-1) y el Feyenoord dividió puntos como local con el Sparta Rotterdam (2-2), con Renato Tapia en el banco. Entre los tres cuadros se reparten los títulos en los últimos nueve años: Ajax tiene cinco coronas y es el actual campeón, lo sigue el PSV con tres y el Feyenoord apenas con uno. En Holanda el Perú también tendrá a Sergio Peña como su otro abanderado. El volante firmó por el Emmen, que perdió 1-0 en su debut frente al Groningen.

El Feyenoord, con Renato Tapia en la banca, debutó con una igualdad a dos como local frente al Sparta Rotterdam (Foto: EFE). EFE

-Premier League (Inglaterra)-

Sin ningún representante nacional, la mejor liga del mundo, para muchos, inicia su temporada 2019-20 este viernes con uno de sus grandes protagonistas en cancha: el Liverpool recibe al recién ascendido Norwich (2 p.m.). El actual monarca Manchester City visita el sábado al West Ham (6:30 a.m.), mientras que el domingo el primer clásico lo protagonizarán el Manchester United y el Chelsea en Old Trafford (10:30 a.m.). El aperitivo ya lo saboreamos el domingo con la Community Shield (Supercopa inglesa), que fue a parar a las manos de los ‘citizens’ de Pep Guardiola que vencieron por penales al Liverpool (5-4) tras el 1-1 en tiempo reglamentario.

El campeón City y el subcampeón Liverpool serán otra vez protagonistas y aspirantes al título de la Liga Premier (Foto: AFP). AFP

-Ligue 1 (Francia)-

Este viernes, la Liga Francesa arranca con un partidazo: AS Mónaco vs. Olympique Lyon (1:45 p.m.). El cuadro monegasco es el único que ha interrumpido la hegemonía del PSG en los últimos siete años, mientras que su rival de turno se ha metido cinco veces entre los tres primeros en ese mismo lapso de tiempo. Como novedad, habrá representantes blanquirrojos después de que Jean Deza militara en el Montpellier hasta el 2016: Miguel Trauco defenderá al Saint-Etienne, que se estrena el sábado en casa del Dijon (1 p.m.), y Cristian Benavente será cedido por el Pyramids FC de Egipto al Nantes, que visita el domingo al Lille (8 a.m.). El PSG cierra la jornada recibiendo al Nimes (2 p.m.) ya con el título de la Supercopa en el bolsillo al vencer 2-1 el sábado al Rennes sin Neymar.

Sin Neymar, el PSG logró la Supercopa de Francia al vencer al Rennes. Ahora empieza su defensa del título de la Ligue 1 (Foto: AFP). AFP

-Primeira Liga (Portugal)-

En un campeonato donde el Porto (10 coronas) y el Benfica (7) se dividen los últimos 17 títulos, dos jugadores peruanos defenderán al humilde Boavista, que ocupó la octava casilla en la última temporada. El zaguero Gustavo Dulanto y el delantero Iván Bulos serán los representantes nacionales en la liga lusitana que arranca este viernes. El Boavista se estrena el domingo como local frente al Desportivo Aves (10 a.m.). Por lo pronto, el Benfica se quedó con el primer título en juego al golear 5-0 al Sporting Lisboa en la Supercopa.

Iván Bulos retornó al Boavista de Portugal. Jugará esta temporada al lado del zaguero Gustavo Dulanto (Foto: Twitter). Captura

-Bundesliga (Alemania)-

Hablar del torneo germano es hablar de Claudio Pizarro. Con 40 años el delantero nacional se resiste al retiro y afrontará su temporada 20 en canchas teutonas con la camiseta del Werder Bremen. Será la última, así lo adelantó el atacante peruano que quiere despedirse mejorando su estupendo récord de 197 goles en 472 partidos. El ‘Bombardero’ divide así su producción goleadora: 109 con el Bremen, 87 con el Bayern Múnich y uno con el Colonia. La Bundesliga se inicia el viernes 16 con el tradicional puntapié del campeón vigente y máximo favorito Bayern ante el Hertha Berlín (1:30 p.m.). Los bávaros van por su octavo título consecutivo, aunque ya sufrieron una gran desazón al perder el sábado la corona de la Supercopa frente al Borussia Dortmund (0-2). Los ‘Lagartos’ se estrenan el sábado 17 como locales ante el Fortuna Düsselforf (8:30 a.m.).

Con 40 años, Claudio Pizarro anunció que su exitosa carrera llegará a su fin al final de esta temporada con el Werder Bremen (Foto: AFP). Reuters

-La Liga (España)-

El descenso del Rayo Vallecano a Segunda División dejará al Perú sin representación en la máxima competición española que tiene como fecha de inicio el viernes 16 de este mes, cuando el Athletic Bilbao reciba al campeón Barcelona (2 p.m.). El Real Madrid, a su vez, hará su estreno un día después en casa del Celta de Vigo (10 a.m.), mientras que el Atlético jugará el domingo como local frente al Getafe (2 p.m.). El lateral peruano Luis Advíncula se estrenará con el Rayo en la Segunda el sábado 17 recibiendo al FC Mirandes (2 p.m.).

El gran refuerzo del Barcelona para esta temporada es Griezmann, quien formará el tridente ofensivo junto a Messi y Suárez (Foto: AFP). AFP

-Serie A (Italia)-

La última gran competición casera del Viejo Continente tiene como fecha de partida el sábado 24 de este mes, y el primer plato fuerte tendrá como protagonista al imbatible Juventus, que visita al Parma (11 a.m.). La ‘Vieja Señora’, que se ha reforzado con el zaguero Matthijs de Ligt a cambio de 80 millones de euros y tiene ahora a Maurizio Sarri en el banquillo, quiere ampliar su hegemonía en el calcio, va por su noveno Scudetto consecutivo con Cristiano Ronaldo en su ataque. Y no tiene grandes rivales a la vista pese a que el Inter contrató a Antonio Conte como técnico. Perú no tiene representantes desde que Juan Manuel Vargas abandonara la Fiorentina en el 2015.