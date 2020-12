Conforme a los criterios de Saber más

El deporte se ha reactivado de a pocos, sin embargo, el fútbol femenino veía cómo a ellas no se les abría las puertas de las sedes de entrenamiento. Solo la selección femenina Sub 17 y Sub 20 ha podido entrenar para los sudamericanos venideros, pero los clubes no han podido hacerlo de forma presencial.

Varias futbolistas se han hecho escuchar en sus redes sociales por la tardanza en la reactivación del fútbol femenino. Universitario, por ejemplo, tiene que competir en la Copa Libertadores Femenina en marzo del próximo año.

Seguimos esperando la autorización excepcional del @ipdperu para poder entrenar presencial 😕. https://t.co/187CL3oDaD — ᴄɪɴᴅʏ ɴᴏᴠᴏᴀ 🇵🇪 (@CindyNovoa22) December 5, 2020

Sin embargo, la Federación Peruana de Fútbol ya tiene la aprobación para reactivar el entrenamiento de los clubes. La FPF solicitó el retorno del fútbol femenino el pasado 30 de noviembre y ayer fue aprobado, según comunicó a El Comercio el presidente del Instituto Peruano del Deporte, Gustavo San Martín.

En entrevista con El Comercio, San Martín confirmó que el último lunes se aprobó los protocolos. “Ayer, en sesión con la Dirección de Biomédicos y Afiliados se aprobó. Imagino que se debe comunicar el día de mañana porque hoy [martes] es feriado. Se le va a comunicar a la FPF que está autorizado para volver a los entrenamientos presenciales”.

- Se autorizó los deportes profesionales... eso prácticamente dejó de lado al fútbol femenino. ¿Cómo trabajar para evitar eso?

Lo que nosotros hacemos con muchas federaciones es la articulación para que tengan exposición, además de las facilidades para la realización de los eventos. El año pasado el clásico se jugó en el Nacional y llevó un buen número de espectadores.

- ¿Se conversará con la FPF respecto del fútbol femenino?

Creo que el fútbol femenino es un tema pendiente a abordar.

Esa fueron las respuestas de San Martín, presidente del IPD, respecto a la reactivación del fútbol femenino. Se entiende que con este primer paso, la FPF ya puede pensar en organizar el torneo femenino.

MÁS EN DT

VIDEO RECOMENDADO

Raúl Ruidíaz anotó un nuevo gol en la MLS