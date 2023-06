Barcelona vs Cerro en vivo: sigue el partido por la fecha 6 del grupo C de la Copa Libertadores 2023 que se disputará este jueves, desde las 19:00 horas de Ecuador y 20:00 de Paraguay, en el estadio Isidro Carbo de Guayaquil, actualmente Monumental Banco Pichincha. ESPN y Star Plus se encargarán de la transmisión por TV y streaming, respectivamente. Ambos buscan los playoffs de la Copa Sudamericana. Con tres puntos y menos 5 de diferencia de goles, se ubica en el tercer puesto Barcelona, con igual enteros, pero con menos 9 de diferencia de goles, está en el cuarto puesto el cuadro paraguayo, pues Bolívar y Palmeiras, de Brasil, comparten el primer lugar con 12 puntos cada uno.

