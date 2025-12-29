Gianni Infantino, presidente de la FIFA, defendió el precio de las entradas del Mundial 2030, alegando la amplia demanda de solicitudes que se han recibido por adquirir un boleto.

Desde que el precio de las entradas se publicaron muchos usuarios alzaron su voz de protesta el el aumento del costo de los boletos, en comparación a las del Mundial 2022.

“Tenemos seis-siete millones de entradas a la venta (...) en 15 días, hemos recibido 150 millones de solicitudes de entradas. Es decir, 10 millones de solicitudes cada día. Esto demuestra lo poderosa que es la Copa del Mundo”, indicó Infantino.

“En los casi 100 años de historia de la Copa del Mundo, la FIFA ha vendido 44 millones de entradas en total. Así que, en dos semanas (...) podríamos haber llenado 300 años de Mundiales. Imagínenselo. Es una auténtica locura”, finalizó.