2 de Mayo vivirá esta noche un momento histórico en su debut por la Copa Libertadores

El club 2 de Mayo escribirá este miércoles una de las páginas más importantes de su historia al disputar su primer partido en la CONMEBOL Libertadores, en un duelo que marcará un antes y un después para la institución norteña.

El denominado Gallo Norteño recibirá esta noche a Alianza Lima en el estadio Río Parapití, en un encuentro cargado de expectativa y simbolismo, al tratarse del estreno internacional del equipo en el máximo torneo de clubes de Sudamérica.

Desde la interna del club destacaron que esta participación histórica es posible gracias a las gestiones impulsadas por la presidencia de la CONMEBOL, encabezada por Alejandro Domínguez, que ha promovido mayores oportunidades de competencia para equipos emergentes del continente.

Más allá del resultado, el partido representa un hito para 2 de Mayo, que buscará estar a la altura del desafío y dejar una buena imagen en su primera experiencia copera frente a uno de los clubes más tradicionales del fútbol peruano.

2 de mayo y Alianza Lima se enfrentarán esta noche en Paraguay a 07.30 pm (hora peruana)