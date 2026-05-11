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¡A 1 mes del Mundial 2026!
2) Por primera vez se jugará en tres países a la vez: Estados Unidos, México y Canadá.
Aquí tienes 10 datos curiosos de la Copa Mundial de la FIFA 2026:
1) Será el primer Mundial con 48 selecciones , dejando atrás el formato de 32 equipos.
Estas son las selecciones clasificadas a la Copa Mundial de la FIFA 2026:
Por Sudamérica: Argentina, Brasil, Uruguay, Colombia, Ecuador y Paraguay.
Por Europa: Francia, España, Inglaterra, Alemania, Países Bajos, Portugal, Bélgica, Croacia, Suiza, Austria, Escocia, Noruega, Bosnia y Herzegovina, República Checa, Turquía y Suecia.
Por Asia: Japón, Corea del Sur, Irán, Arabia Saudita, Qatar, Australia, Jordania, Uzbekistán e Irak.
Por África: Marruecos, Senegal, Túnez, Argelia, Egipto, Nigeria, Costa de Marfil, Sudáfrica, Cabo Verde y República Democrática del Congo.
Por Norteamérica: Estados Unidos, México, Canadá, Panamá, Haití y Curazao.
Por Oceanía: Nueva Zelanda.
El partido inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026 será:
México vs Sudáfrica, el 11 de junio de 2026, en el Estadio Azteca (Ciudad de México).
México, como país anfitrión, tendrá el honor de abrir el torneo frente a la selección africana en el primer partido del Grupo A.
Estos son todos los estadios de la Copa Mundial de la FIFA 2026:
En México: Estadio Azteca, Estadio Akron y Estadio BBVA.
En Canadá: BMO Field y BC Place.
En Estados Unidos: MetLife Stadium, AT&T Stadium, Mercedes-Benz Stadium, SoFi Stadium, Levi's Stadium, Lumen Field, Hard Rock Stadium, GEHA Field at Arrowhead Stadium, NRG Stadium, Lincoln Financial Field y Gillette Stadium.
Las sedes del Mundial de la Copa Mundial de la FIFA 2026 serán 16 ciudades en tres países:
México
- Ciudad de México
- Guadalajara
- Monterrey
Canadá
- Toronto
- Vancouver
Estados Unidos
- Atlanta
- Boston
- Dallas
- Houston
- Kansas City
- Los Ángeles
- Miami
- Nueva York/Nueva Jersey
- Filadelfia
- San Francisco
- Seattle
En total son 16 sedes oficiales, siendo el Mundial más grande de la historia.
El Mundial de la Copa Mundial de la FIFA 2026 comenzará el 11 de junio de 2026 y finalizará el 19 de julio de 2026. Será organizado por Estados Unidos, México y Canadá, y contará por primera vez con la participación de 48 selecciones.
Bienvenidos, amigos de El Comercio al minuto a minuto de la previa del Mundial 2026.
3) El Estadio Azteca será el primer estadio en albergar tres inauguraciones de Mundial (1970, 1986 y 2026).