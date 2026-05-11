Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Por Redacción EC

¡A 1 mes del Mundial 2026!

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3) El Estadio Azteca será el primer estadio en albergar tres inauguraciones de Mundial (1970, 1986 y 2026).

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2) Por primera vez se jugará en tres países a la vez: Estados Unidos, México y Canadá.

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Aquí tienes 10 datos curiosos de la Copa Mundial de la FIFA 2026:

1) Será el primer Mundial con 48 selecciones , dejando atrás el formato de 32 equipos.

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Estas son las selecciones clasificadas a la Copa Mundial de la FIFA 2026:

Por Sudamérica: Argentina, Brasil, Uruguay, Colombia, Ecuador y Paraguay.

Por Europa: Francia, España, Inglaterra, Alemania, Países Bajos, Portugal, Bélgica, Croacia, Suiza, Austria, Escocia, Noruega, Bosnia y Herzegovina, República Checa, Turquía y Suecia.

Por Asia: Japón, Corea del Sur, Irán, Arabia Saudita, Qatar, Australia, Jordania, Uzbekistán e Irak.

Por África: Marruecos, Senegal, Túnez, Argelia, Egipto, Nigeria, Costa de Marfil, Sudáfrica, Cabo Verde y República Democrática del Congo.

Por Norteamérica: Estados Unidos, México, Canadá, Panamá, Haití y Curazao.

Por Oceanía: Nueva Zelanda.

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El partido inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026 será:

México vs Sudáfrica, el 11 de junio de 2026, en el Estadio Azteca (Ciudad de México).

México, como país anfitrión, tendrá el honor de abrir el torneo frente a la selección africana en el primer partido del Grupo A.

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Estos son todos los estadios de la Copa Mundial de la FIFA 2026:

En México: Estadio Azteca, Estadio Akron y Estadio BBVA.

En Canadá: BMO Field y BC Place.

En Estados Unidos: MetLife Stadium, AT&T Stadium, Mercedes-Benz Stadium, SoFi Stadium, Levi's Stadium, Lumen Field, Hard Rock Stadium, GEHA Field at Arrowhead Stadium, NRG Stadium, Lincoln Financial Field y Gillette Stadium.

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Las sedes del Mundial de la Copa Mundial de la FIFA 2026 serán 16 ciudades en tres países:

México

  • Ciudad de México
  • Guadalajara
  • Monterrey

Canadá

  • Toronto
  • Vancouver

Estados Unidos

  • Atlanta
  • Boston
  • Dallas
  • Houston
  • Kansas City
  • Los Ángeles
  • Miami
  • Nueva York/Nueva Jersey
  • Filadelfia
  • San Francisco
  • Seattle

En total son 16 sedes oficiales, siendo el Mundial más grande de la historia.

08:02

El Mundial de la Copa Mundial de la FIFA 2026 comenzará el 11 de junio de 2026 y finalizará el 19 de julio de 2026. Será organizado por Estados Unidos, México y Canadá, y contará por primera vez con la participación de 48 selecciones.

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Bienvenidos, amigos de El Comercio al minuto a minuto de la previa del Mundial 2026.

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