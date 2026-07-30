La propuesta de la FIFA para crear una empresa encargada de administrar comercialmente la Copa del Mundo y sus principales competiciones sigue generando posiciones divididas. Mientras la UEFA mantiene su rechazo e incluso amenaza con boicotear los torneos organizados por el máximo ente del fútbol, la Confederación Africana de Fútbol (CAF) optó por una postura más abierta y anunció que evaluará el proyecto en los próximos días.

A través de un comunicado oficial, la CAF informó que su presidente, Patrice Motsepe, convocará una reunión del Comité Ejecutivo la próxima semana para analizar la iniciativa denominada FIFA Forward Enterprise (FFE). El objetivo será estudiar el alcance del plan impulsado por Gianni Infantino y determinar la posición que adoptará el fútbol africano.

La propuesta contempla la creación de una empresa que administrará los derechos comerciales de los torneos organizados por la FIFA, incluidos la Copa del Mundo, el Mundial de Clubes y otras competiciones internacionales. La FFE gestionará ingresos provenientes de derechos de televisión, patrocinios, venta de entradas y licencias comerciales.

Le Comité Exécutif de la CAF examinera la proposition « FIFA Forward Enterprise »https://t.co/SBjBA2hz8R — CAF Media (@CAF_Media) July 29, 2026

Según las proyecciones del máximo ente del fútbol, la empresa tendría un valor estimado de 20.000 millones de dólares y permitiría recaudar hasta 4.200 millones de dólares para impulsar el desarrollo del deporte. Como parte del proyecto, cada una de las 211 federaciones afiliadas podría recibir un bono de 20 millones de dólares a comienzos de 2027.

La CAF aseguró que continuará las consultas con sus asociaciones nacionales para evaluar la propuesta y respaldar cualquier iniciativa que permita fortalecer el crecimiento del fútbol africano y mundial.

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