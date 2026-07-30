A diferencia de la UEFA: África anuncia que analizará el plan de la FIFA para vender el Mundial. (Photo by JOE KLAMAR / AFP)
A diferencia de la UEFA: África anuncia que analizará el plan de la FIFA para vender el Mundial. (Photo by JOE KLAMAR / AFP)
/ JOE KLAMAR
Por Redacción EC

La propuesta de la FIFA para crear una empresa encargada de administrar comercialmente la Copa del Mundo y sus principales competiciones sigue generando posiciones divididas. Mientras la UEFA mantiene su rechazo e incluso amenaza con boicotear los torneos organizados por el máximo ente del fútbol, la Confederación Africana de Fútbol (CAF) optó por una postura más abierta y anunció que evaluará el proyecto en los próximos días.

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