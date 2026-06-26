Por Kenyi Peña Andrade

A horas de disputar el partido más importante de su Mundial, la tranquilidad parece estar lejos del campamento de Uruguay. Mientras la selección charrúa se juega la clasificación a los dieciseisavos de final frente a España, desde Montevideo emergen versiones que hablan de un vestuario desgastado y de una convivencia cada vez más compleja con Marcelo Bielsa.