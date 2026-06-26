A horas de disputar el partido más importante de su Mundial, la tranquilidad parece estar lejos del campamento de Uruguay. Mientras la selección charrúa se juega la clasificación a los dieciseisavos de final frente a España, desde Montevideo emergen versiones que hablan de un vestuario desgastado y de una convivencia cada vez más compleja con Marcelo Bielsa.

De acuerdo con el medio uruguayo El Espectador, un grupo de referentes del plantel decidió reunirse con el entrenador para transmitirle el malestar que existe dentro del equipo. Según reveló uno de sus periodistas, los futbolistas expresaron su preocupación por la intensidad de los entrenamientos y el desgaste acumulado en plena Copa del Mundo. “Reunión de Bielsa con cuatro jugadores que pidieron hablar con él: Sergio Rochet, Manuel Ugarte, Rodrigo Bentancur y Federico Valverde. La expresión de lo que le dijeron fue ‘No aguantamos esta forma de entrenar. Nos cansa y tuvimos mucha actividad, algunos con lesiones. No aguantamos más y queremos cambiar la manera de entrenar’. Se recordó la previa del partido ante Estados Unidos (goleada en contra en amistoso), en donde fue fuertísimo”, informó el citado medio.

Pero las diferencias no solo habrían pasado por las cargas físicas. Siempre según El Espectador, los jugadores también trasladaron al estratega argentino su intención de afrontar el decisivo duelo ante España con una propuesta más cauta, priorizando el orden defensivo y las transiciones rápidas. “Lo otro que le dijeron es que quieren jugar ante España en un bloque bajo y de contragolpe. La respuesta del técnico fue que ‘Vamos a juntarnos todos’. Los jugadores, previo a esto, dijeron que ‘le planteamos esto, nos levantamos y nos vamos’”, señaló el periodista.

La conversación, lejos de ser breve, habría estado marcada por la firme postura de Bielsa. El Espectador reveló que el técnico tomó la palabra durante 48 minutos y defendió su trabajo al frente de la selección. “Entre otras cosas, les dijo ‘ustedes ya me quisieron sacar con el tema de Luis Suárez’. Dijo que le armó la carrera a algunos jugadores en la selección”, agregó el comunicador.

En medio de un clima cargado de tensión, Uruguay se jugará mucho más que una clasificación: también pondrá a prueba la fortaleza de un grupo que busca mantenerse unido cuando más lo necesita.

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