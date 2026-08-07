El futbolista argentino de 18 años cambiará de aires y jugará cedido por una temporada en la Fiorentina del fútbol italiano. (Photo by Oscar J Barroso / Spain DPPI / DPPI via AFP)
El futbolista argentino de 18 años cambiará de aires y jugará cedido por una temporada en la Fiorentina del fútbol italiano. (Photo by Oscar J Barroso / Spain DPPI / DPPI via AFP)
/ OSCAR J BARROSO
Por Redacción EC

El jugador argentino Franco Mastantuono se marcha cedido a la Fiorentina italiana por una temporada, hasta el 30 de junio de 2027, según informó el Real Madrid este viernes en un comunicado.

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