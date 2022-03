El volante del Atlético de Madrid y selección argentina, Rodrigo De Paul, habló acerca de la relación que tiene con Lionel Messi y lo bien que se entiende con el 10 dentro y fuera del campo. Además, mostró su incomodidad tras los silbidos de los hinchas del PSG a la ‘Pulga’, tras la eliminación del equipo francés de la Champions League.

“Lo que pienso no te lo puedo decir mucho... Es poco entendible, pero bueno. No estoy de acuerdo. La gente lo habrá hecho por un enojo, pero sin pensarlo. Pero a un tipo como Messi no se lo puede silbar nunca, en ninguna parte del mundo ni por ningún tipo de razón. Al mundo entero le dio mucho y los hizo disfrutar, hay que ser agradecidos. Pero cada uno con su pensamiento”, declaró para TyC Sports.

Posteriormente, De Paul contó cómo se fue dando su amistad con Messi “La buena onda fue inmediata. La verdad que fue súper natural. Cuando él volvió que jugamos en Madrid, contra Venezuela, ya el primer entrenamiento charlamos un montón. Y después se dio”

“Al tener tanta buena relación con él, derivó a que dentro de una cancha nos busquemos un montón y nos entendamos tanto. Pasaba afuera lo que pasaba adentro. Siempre se fue alimentando esa relación, hasta llegar al punto de que ahora creo que nos entendemos con mirarnos”, agregó.

“En los entrenamientos soy un poco fastidioso, él a veces también necesita alguna cosa. Entonces ya nos miramos y sabemos cuándo sí y cuándo no. Eso a mí me da mucha tranquilidad, porque saber que está ahí adelante y que en cada situación que yo haga él está entendiendo lo que quiero hacer o decir, me libera mucho a la hora de jugar”, finalizó el volante argentino.

