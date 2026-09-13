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Resumen

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El divertido momento de Carlos Tévez cantando y bailando con el grupo “Jimmy y su Combo Negro” en Argentina.
El divertido momento de Carlos Tévez cantando y bailando con el grupo “Jimmy y su Combo Negro” en Argentina.
Por Marco Quilca León

Carlos Tévez cambió por un momento los campos de fútbol por un escenario y se animó a cantar y bailar cumbia junto al grupo Jimmy y su Combo Negro. El ‘Apache’ protagonizó una divertida escena que rápidamente llamó la atención en redes sociales, donde se le vio disfrutando del ritmo y compartiendo con los integrantes de la agrupación argentina.

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