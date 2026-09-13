Carlos Tévez cambió por un momento los campos de fútbol por un escenario y se animó a cantar y bailar cumbia junto al grupo Jimmy y su Combo Negro. El ‘Apache’ protagonizó una divertida escena que rápidamente llamó la atención en redes sociales, donde se le vio disfrutando del ritmo y compartiendo con los integrantes de la agrupación argentina.

Tévez no se quedó como un espectador más. El exdelantero se subió al escenario, tomó el micrófono y se dejó llevar por la música, mientras los integrantes de la banda lo acompañaban. Entre pasos de baile y sonrisas, el exfutbolista mostró una faceta completamente distinta a la que acostumbró durante sus años como figura de Boca Juniors, la selección argentina y otros grandes clubes del mundo.

La relación entre Tévez y Jimmy y su Combo Negro no es nueva. En 2016, cuando todavía era futbolista de Boca, el ‘Apache’ visitó el boliche Tropitango, en General Pacheco, durante una noche libre del plantel. Allí compartió con Jimmy Nogueira, cantante de la agrupación, e incluso se tomó fotografías con los integrantes de la banda. En aquella oportunidad, el propio Nogueira defendió la presencia de Tévez en el local: “Me parece perfecto que Tévez haya venido a la bailanta, tenía libre al otro día”.

¿Y ESTE CROSSOVER? 😅🎵



▶️ Carlitos Tevez se subió al escenario con el grupo Jimmy y su Combo Negro para cantar y bailar cumbia en un divertido momento



🎥 @jimmyysucombonegro pic.twitter.com/BXU4rMsdZe — Diario Olé (@DiarioOle) September 13, 2026

Ahora, varios años después, la escena volvió a tener a Tévez y a Jimmy como protagonistas, aunque esta vez con el exfutbolista directamente sobre el escenario. El ‘Apache’, ya retirado de las canchas, volvió a demostrar que su personalidad no se limita al fútbol: agarró el micrófono, se puso a bailar y disfrutó de una noche a pura cumbia en Argentina.

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