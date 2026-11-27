La ilusión de una nueva Copa Libertadores moviliza a los hinchas de Estudiantes de La Plata. Este jueves, un Buquebus repleto de simpatizantes albirrojos partió desde Buenos Aires rumbo a Montevideo, en medio de cánticos, banderas y muestras de apoyo al equipo dirigido por Alexander Medina, que disputará la final del torneo continental frente a Palmeiras este sábado.

Durante toda la travesía por el Río de la Plata, los fanáticos no dejaron de cantar y alentar, convencidos de que el conjunto argentino puede conquistar la quinta Copa Libertadores de su historia. La postal de los hinchas copando el barco reflejó la expectativa que genera la definición del campeonato en Uruguay.

Hinchas de Estudiantes copan un Buquebus rumbo a Montevideo para la final de la Copa Libertadores. Foto: @sudanalytics_

Los primeros grupos de hinchas de Estudiantes comenzaron a llegar a la capital uruguaya con la ilusión de acompañar al equipo en una nueva cita con la historia.

La movilización no se limitará a quienes eligieron viajar por vía fluvial. Este viernes, a primera hora de la mañana, partirán los micros organizados por el club y distintas agrupaciones de hinchas para trasladar a más simpatizantes hacia Montevideo.

La expectativa es reunir a miles de seguidores del Pincha en territorio uruguayo, tanto en las tribunas del Estadio Centenario como en los espacios habilitados para vivir la final.

🤯🇦🇷 LOS HINCHAS DE ESTUDIANTES EN EL BUQUEBUS RUMBO A LA FINAL EN URUGUAY. https://t.co/N10KRLuNxm — Sudanalytics (@sudanalytics_) November 27, 2026

La ilusión de conquistar la quinta Copa Libertadores

Estudiantes afrontará ante Palmeiras un partido decisivo, con la posibilidad de sumar su quinta estrella continental. La ilusión de los hinchas se hizo sentir desde antes de llegar a Uruguay, con una movilización que convirtió el viaje en barco en una verdadera fiesta albirroja.

Los simpatizantes que consiguieron entradas agotaron las localidades disponibles para acompañar al equipo en el Estadio Centenario. Otros viajarán para sumarse al fan fest y seguir la definición en Montevideo.

Así, entre cánticos, banderas y caravanas, los seguidores de Estudiantes empiezan a teñir de rojo y blanco las calles de la capital uruguaya, a la espera de una final que puede quedar marcada en la historia del club.

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