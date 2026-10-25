Este lunes 26 de octubre se celebra la ceremonia de El Balón de Oro 2026 en el London Palladium Theatre de Londres, Inglaterra. Lamine Yamal, Lionel Messi, Kylian Mbappé y Harry Kane disputan el tan ansiado trofeo individual en el deporte, los 3 tienen claras oportunidades de llevarse el premio y aquí te contamos todos los detalles. ¿A qué hora entregan el Balón de Oro 2026? Revisa los horarios de la ceremonia del Balón de Oro 2026.

Horarios del inicio del Balón de Oro 2026 hoy, lunes 26 de octubre desde el London Palladium Theatre de Londres, Inglaterra.

¿A qué hora empieza la ceremonia del Balón de Oro?

La ceremonia del Balón de Oro empieza a las 3:00 PM de Perú y 10:00 PM de España este lunes 26 de octubre del 2026 en el London Palladium Theatre de Londres, Inglaterra.

Hora en México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 2:00 PM

Hora en Perú, Colombia y Ecuador: 3:00 PM

Hora en Bolivia, Venezuela, Estados Unidos: 4:00 PM

Hora en Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 5:00 PM

Hora en España: 10:00 PM

¿En qué canal TV ver la ceremonia del Balón de Oro?

La ceremonia del Balón de Oro será transmitido a través de ESPN, Disney+ Premium y DAZN en Perú y resto de Sudamérica. Mientras que en España lo televisa DAZN y Movistar Plus+.

Por otro lado, en México, la ceremonia del Balón de Oro será transmitida a través de ESPN, izzi. Claro Sports y DAZN. Y finalmente, En Estados Unidos, la transmisión de el clásico va a través de TUDN, CBS Sports, ViX y DAZN

Hora y canal TV para ver ceremonia del Balón de Oro

Fecha: Domingo 26 de octubre del 2026.

Domingo 26 de octubre del 2026. Evento: Balón de Oro

Balón de Oro Horario: 3:00 PM hora de Perú.

3:00 PM hora de Perú. Canal: ESPN, Disney+ Premium, DAZN, Claro Sports, TUDN, ViX, CBS Sports y Movistar Plus+.