¡Hora oficial del sorteo del Mundial 2026! Este viernes 5 de diciembre del 2025 se llevará a cabo el sorteo de la Copa del Mundo en el Kennedy Center de Washington DC, Estados Unidos. Las selecciones participantes estarán expectantes por conocer en qué grupo caerán y cómo será su camino hacia la gran final del Mundial que se desarrollará en Estados Unidos, México y Canada. A continuación, te mostramos a qué hora empieza el sorteo, en qué canales lo podrás ver en tu país, dónde se realizará, los bombos y cuál es el formato oficial del sorteo.

El sorteo del Mundial 2026 iniciará a las 12:00 p.m. de Perú y las 12:00 p.m. de Washington. A continuación, te dejamos los horarios según tu país del sorteo que se llevará a cabo en el Kennedy Center de Washington DC, Estados Unidos.

¿A qué hora es el sorteo del Mundial 2026 HOY?

El sorteo del Mundial 2026, iniciará este viernes 5 de diciembre del 2025 a las 12:00 p.m. (hora de Perú) en el Kennedy Center de Washington DC.

Horarios del sorteo del Mundial 2026

México, Guatemala, Honduras, Panamá : 11:00 a.m.

11:00 a.m. Perú, Colombia, Ecuador, Estados Unidos (Washington): 12:00 p.m.

12:00 p.m. Bolivia, Venezuela: 1:00 p.m.

1:00 p.m. Argentina, Brasi, Uruguay, Paraguay, Chile: 2:00 p.m.

2:00 p.m. España: 6:00 p.m.

Canal TV para ver el sorteo del Mundial 2026 EN VIVO

La transmisión del sorteo del Mundial 2026 será transmisitido en DirecTV para toda Sudamérica (con excepción de Bolivia y Brasil). En streaming lo podrás ver por DGO. En Brasil míralo por CazéTV. En México la transmisión del sorteo va por TUDN y Vix, en los demás países de Centroamérica como Guatemela, El Salvador, Honduras, Costa Rica, etc, también va por TUDN. En España, el sorteo lo televisa en directo RTVE, Movistar+ y fuboTV. Finalmente, en Estados Unidos sigue la transmisión por Telemundo, FOX Sports, Peacock y fuboTV. En El Comercio también podrás seguir la transmisión del partido mediante el minuto a minuto.

Bombos del sorteo del Mundial 2026

La FIFA hizo oficial los cuatro bombos en los que estarán divididos los 48 equipos clasificados al Mundial2026, además de las reglas del sorteo que se celebrará el próximo 5 de diciembre en Washington.

Bombo 1: España, Argentina, Francia, Inglaterra, Estados Unidos, México, Canadá, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania.

España, Argentina, Francia, Inglaterra, Estados Unidos, México, Canadá, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania. Bombo 2: Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, Irán, Corea del Sur, Ecuador, Austria y Australia.

Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, Irán, Corea del Sur, Ecuador, Austria y Australia. Bombo 3: Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Qatar y Sudáfrica.

Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Qatar y Sudáfrica. Bombo 4: Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curaçao, Haití, Nueva Zelanda, vencedores del repechaje europeo A, B, C y D, vencedores del repechaje intercontinental 1 y 2.

¿Cómó será el sorteo del Mundial 2026?

El sorteo arrancará repartiendo a los 12 equipos del Bombo 1 entre los grupos de la A a la L, y el mismo proceso se repetirá después con los bombos 2, 3 y 4, en ese orden. Todavía quedan seis boletos a a repartir para el Mundial, entre las 18 naciones que siguen en liza en los distintos repechajes, que se decidirán a finales de marzo. Los dos futuros vencedores del torneo de repechaje intercontinental y los cuatro vencedores de los repechajes europeo quedarán de oficio en el bombo 4.

¿Dónde será el sorteo del Mundial 2026?

El sorteo del Mundial 2026 se llevará a cabo en en el Kennedy Center de Washington DC, Estados Unidos. El Mundial 2026 será la edición más extensa de la historia, con 48 selecciones que disputarán un total de 104 partidos. El nuevo formato de la Copa del Mundo tendrá 12 grupos de 4 equipos cada uno.