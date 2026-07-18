La final del Mundial 2026 se jugará este domingo 19 de julio del 2026 en el Estadio Nueva York Nueva Jersey. Argentina y España medirán fuerzas en la gran final de la Copa del Mundo. La Albiceleste, actual campeona buscará repetir el plato de la mano de Lionel Messi, mientras que la selección española, de la mano de su joya, Lamine Yamal intentará dar el golpe en la mesa y lograr su segundo título mundial. ¿A qué hora es la final del Mundial 2026? Revisa los horarios de la final entre Argentina vs. España por la Copa Mundial FIFA 2026.

Revisa los horarios de la final del Mundial 2026 entre Argentina vs. España. También conoce los canales de TV y dónde ver ONLINE el partido.

¿A qué hora es la final del Mundial 2026?

La final del Mundial 2026 empieza a las 2:00 PM de Perú, 4:00 PM de Argentina y 21:00 horas de España. A continuación, te dejamos todos los horarios de la final de la Copa del Mundo.

Horarios de la final del Mundial 2026, Argentina vs España

En Perú, Colombia y Ecuador: 14:00 horas

14:00 horas En Chile, Venezuela y Bolivia: 15:00 horas

15:00 horas En Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil: 16:00 horas

16:00 horas En México y Centroamérica: 13:00 horas

13:00 horas En Estados Unidos (New York): 15:00 horas

15:00 horas En España: 21:00 horas

Canales para ver la final del Mundial 2026, Argentina vs España

La final del Mundial 2026 será transmitida a través de América TV, DirecTV, Paramount+ y Disney+ Premium en Perú. Mientras que para España lo televisa DAZN Mundial, RTVE, La 1, Movistar+, fuboTV, TDP Play y La 2 Cat. Por otro lado, en Argentina, la transmisión va a través de Telefe, TV Pública, TyC Sports, DirecTV, Paramount+ y Disney+ Premium.

En México, la final será transmitida a través de TUDN, Canal 5, TV Azteca 7 y ViX. En Estados Unidos la podrás ver por FOX Network, fuboTV, Telemundo, Tubi, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio.