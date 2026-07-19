El Mundial 2026 llega a su momento más esperado. Tras más de un mes de intensa competencia, este domingo 19 de julio se disputará la gran final, en la que las dos mejores selecciones del torneo buscarán levantar el trofeo más importante del fútbol. Los aficionados en Perú podrán seguir el encuentro EN VIVO a través de la señal abierta de América TV.

La transmisión estará disponible por los canales 4 y 704 HD, lo que permitirá a los hinchas disfrutar de la definición del campeonato desde cualquier parte del país. Asimismo, quienes prefieran ver el partido desde un celular, tablet o computadora podrán hacerlo mediante la plataforma de streaming América TVGO, que ofrecerá la cobertura en línea de la gran final.

Cuándo y dónde se juega la final del Mundial 2026

La Copa del Mundo 2026 se despedirá el domingo 19 de julio en el MetLife Stadium, un recinto con capacidad superior a los 80.000 espectadores situado en East Rutherford, en el área metropolitana de Nueva York/Nueva Jersey. El partido está programado para las 19:00 horas en la sede local, lo que corresponde, según los husos horarios oficiales de FIFA, a las 14:00 de ciudad de Lima y Bogotá, 18:00 de Ciudad de México, 19:00 de Nueva York, 21:00 de Buenos Aires y Montevideo, y 02:00 del lunes 20 en Madrid.

España, ya clasificada, espera rival del cruce entre Inglaterra y Argentina, por lo que el duelo tendrá, sí o sí, un peso histórico: puede significar la segunda estrella para la Roja o el título para una potencia europea o sudamericana con millones de seguidores en todo el planeta.

Horarios según países: a qué hora ver el partido

Para los aficionados, una de las grandes dudas es a qué hora podrán seguir la final desde cada región. Con el horario base de las 19:00 en Nueva York/Nueva Jersey, la FIFA y las principales cadenas han trazado las equivalencias:

14:00 en Ciudad de Lima y Bogotá (Perú y Colombia).

18:00 en Ciudad de México y el centro de México. (México)

19:00 en la costa este de Estados Unidos (Nueva York, Miami).

20:00 en Santiago de Chile (Chile).

21:00 en Buenos Aires y Montevideo (Argentina y Uruguay).

02:00 del lunes 20 de julio en Madrid y buena parte de Europa occidental. (España y resto Europa)

Esto implica que para el público europeo la final será un partido de madrugada, mientras que para América Latina se jugará en horario nocturno, tradicional para grandes eventos futbolísticos.

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