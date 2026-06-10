¡Hora oficial de la inauguración del Mundial 2026! Este jueves 11 de junio del 2026 se llevará a cabo la ceremonia de apertura de la Copa del Mundo en el Estadio Azteca, en México. Este evento marcará el inicio de la cita mundialista, donde 48 selecciones competirán para tocar la gloria con las manos. El primer partido será México vs Sudáfrica y la expectativa es enorme en los millones de hinchas alrededor del planeta, quienes esperan vivir una jornada llena de fútbol.

La inauguración del Mundial 2026 iniciará a las 12:30 p.m. de Perú y las 11:30 a.m. de México. A continuación, te dejamos los horarios según tu país de la inauguración que se llevará a cabo en el Estadio Azteca de la Ciudad de México.

Conoce a qué hora es la inauguración del Mundial 2026, los canales de transmisión y todos los detalles del evento que empieza este jueves 11 de junio. (Foto: IA)

¿A qué hora es la inauguración del Mundial 2026 HOY?

La inauguración del Mundial 2026, iniciará este jueves 11 de junio del 2026 a las 12:30 p.m. (hora de Perú) en el Estadio Azteca de Ciudad de México.

Horarios de la inauguración del Mundial 2026, según tu país

México, Guatemala, Honduras, Panamá : 11:30 a.m.

11:30 a.m. Perú, Colombia, Ecuador, Estados Unidos (Washington): 12:30 p.m.

12:30 p.m. Bolivia, Venezuela: 1:30 p.m.

1:30 p.m. Argentina, Brasi, Uruguay, Paraguay, Chile: 2:30 p.m.

2:30 p.m. España: 7:30 p.m.

Hombres récord ✅



¡Messi, Ochoa y Ronaldo de cara a su sexta #CopaMundialFIFA! 🏆 — Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) June 2, 2026

Canal TV para ver la inauguración del del Mundial 2026 EN VIVO

La transmisión de la inauguración del Mundial 2026 será transmisitido en DirecTV para toda Sudamérica (con excepción de Brasil). En streaming lo podrás ver por DGO. En Brasil míralo por TV Globo, SporTV, SBT y CazéTV. En México la transmisión del sorteo va por Televisa, TV Azteca, TUDN y ViX, en los demás países de Centroamérica como Guatemela, El Salvador, Honduras, Costa Rica, etc, también va por ViX. En España, el sorteo lo televisa en directo RTVE y DAZN. Finalmente, en Estados Unidos sigue la transmisión por Telemundo, FOX Sports, FOX One y Peacock. En El Comercio también podrás seguir la transmisión del partido mediante el minuto a minuto.

¿Cómó será la inauguracion del Mundial 2026?

La inauguración del Mundial 2026 será una de las más ambiciosas en la historia de la FIFA y tendrá como sede principal el Estadio Azteca de Ciudad de México, que se convertirá en el primer recinto en albergar tres aperturas mundialistas tras 1970 y 1986. La ceremonia contará con shows musicales, homenajes históricos, efectos visuales y una fuerte presencia cultural de los tres países anfitriones: México, Estados Unidos y Canadá. Entre los artistas confirmados figuran Shakira, J Balvin, Maná, Los Ángeles Azules y Burna Boy, quien interpretará junto a Shakira el himno oficial del torneo. Además, FIFA realizará eventos especiales en distintas sedes norteamericanas para convertir esta Copa del Mundo en una celebración continental del fútbol.

¿Quién es favorito en el partido México vs. Sudáfrica?

De acuerdo con Betsafe, México parte como favorito para quedarse con los tres puntos en el partido inaugural, con una cuota de 1.46, respaldado por su condición de anfitrión y el buen rendimiento mostrado en su preparación para el torneo. Sin embargo, Sudáfrica paga 8.10, y la historia demuestra que los partidos inaugurales de los Mundiales suelen dejar más de una sorpresa. Más allá de las probabilidades, el partido representará una nueva oportunidad para escribir un capítulo distinto en la historia de ambas selecciones. México intentará iniciar su Mundial con un triunfo ante su gente, mientras que Sudáfrica buscará repetir el golpe que dio en el debut de 2010.