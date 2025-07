¿A qué hora juega Alianza Lima vs. Gremio hoy? Los blanquiazules van por la hazaña en Porto Alegre, este miércoles 23 de julio, visitan a uno de los equipos más grandes e históricos de Brasil con la misión de eliminarlos de la Copa Sudamericana.

El equipo dirigido por Pipo Gorosito, obtuvieron la ventaja en el partido de ida, luego de vencerlos por 2-0 con goles de Gaspar Gentile y Eryc Castillo. Sin embargo, en el Arena Do Gremio la presión será otra y tendrán que mantener la calma y obtener el resultado que los beneficie para pasar a los octavos de final.

A continuación, te vamos a mostrar a qué hora se va a jugar el partido de vuelta en Porto Alegre, cuándo y dónde será el partido de los Playoffs por Copa Sudamericana.

Mira los horarios del partido para ver Alianza Lima vs. Gremio por los playoffs de vuelta de la Copa Sudamericana 2025. / ERNESTO BENAVIDES

¿Cuándo juega Alianza vs. Gremio, playoffs vuelta de Copa Sudamericana?

El partido de Alianza Lima vs. Gremio por los Playoffs de vuelta de la Copa Sudamericana 2025 se jugará este miércoles 23 de julio del 2025 en el estadio Arena do Gremio.

¿A qué hora juega Alianza vs. Gremio HOY?

La hora del partido entre Alianza Lima vs. Gremio por los Playoffs de vuelta de la Copa Sudamericana 2025 está programado para las 7:30 de la noche en horario peruano.

Aquí te mostramos los horarios de otros países para que lo veas puntualmente:

México: 6:30 p.m.

Ecuador: 7:30 p.m.

Perú: 7:30 p.m.

Bolivia: 8:30 p.m.

Venezuela: 8:30 p.m.

Chile: 8:30 p.m.

Estados Unidos (New York): 8:30 p.m.

Argentina: 9:30 p.m.

Paraguay: 9:30 p.m.

Uruguay: 9:30 p.m.

Brasil: 9:30 p.m.

España: 2:30 a.m. (jueves 24 de julio)

¿Dónde juega Alianza vs. Gremio, partido de Vuelta?

El partido de Alianza Lima vs. Gremio por los Playoffs de vuelta de la Copa Sudamericana 2025 se jugará en el estadio Arena do Gremio, este es un estadio multiuso ubicado en la ciudad de Porto Alegre, estado de Rio Grande do Sul, Brasil. Es donde actualmente juega de local Grêmio, club de la homónima ciudad.