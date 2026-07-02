La selección Argentina se enfrenta a Cabo Verde este viernes 3 de julio por los dieciseisavos de final del Mundial 2026 en el Estadio Miami. La Aliceleste encara este partido con el cartel de favorito sobre el pecho y con un Lionel Messi en estado de gracia. El capitán argentino lleva 6 goles en la Copa del Mundo y quiere seguir extendiendo ese buen momento. Sin embargo, al frente tendrá a un rival cuya máxima figura es Vozinha y que ha sido una de las sorpresas en la cita mundialista. ¿A qué hora juega la selección argentina HOY? Revisa los horarios, según tu país.

Revisa la hora del partido entre Argentina y Cabo Verde desde el Estadio Miami, este viernes 3 de julio por los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

¿A qué hora juega Argentina vs Cabo Verde HOY por Mundial 2026?

El partido Argentina vs Cabo Verde por los dieciseisavos de final del Mundial 2026 comienza a la 7:00 PM (hora de Argentina) y 5:00 PM (hora peruana). Te dejamos todos los horarios, según país.

Horarios del Argentina vs Cabo Verde

Perú: 5:00 PM

Colombia: 5:00 PM

Ecuador: 5:00 PM

Argentina: 7:00 PM

Uruguay: 7:00 PM

Brasil: 7:00 PM

Paraguay: 7:00 PM

Chile: 6:00 PM

Venezuela: 6:00 PM

Bolivia: 6:00 PM

México: 4:00 PM

Estados Unidos: 6:00 PM (GMT-4), 5:00 PM (GMT-5), 4:00 PM (GMT-6), 3:00 PM (GMT-7) y 2:00 PM (GMT-8).

España: 12:00 M del sábado

Guatemala: 4:00 PM

Nicaragua: 4:00 PM

Costa Rica: 4:00 PM

Panamá: 4:00 PM

Honduras: 4:00 PM

Puerto Rico: 4:00 PM

República Dominicana: 4:00 PM

Canales TV que transmiten Argentina vs Cabo Verde EN VIVO por Mundial 2026

El Argentina vs Cabo Verde por los dieciseisavos de final del Mundial 2026 será transmitido a través de TV Pública, Paramount+, Disney+ Premium, Telefe, Flow Sports y TyC Sports en Argentina por cable, señal abierta y streaming. Por otro lado, en Perú podrás ver el partido a través de DirecTV, DGO, América TV, América tvGO, Disney+ Premium y Paramount+.

Mientras que en el resto de Sudamérica, el partido de Argentina será televisado por DirecTV, Disney+ Premium, Paramount+ y canales locales. Por otro lado, en México el partido será transmitido a través de Canal 5, Azteca 7, Azteca Deportes, TUDN y ViX.

En España, el partido de la selección argentina se podrá ver por televisión en DAZN, TVE La 1, RTVE Play, La 2 Cat, fuboTV y Movistar+. Posteriormente, para países como: Panamá, Puerto Rico, Guatemala, Nicaragua, Honduras, Costa Rica, República Dominicana y El Salvador, el partido va por Tigo Sports y otros canales locales, según el país. Y en Estados Unidos, lo transmite FOX Network, fuboTV, Telemundo, Tubi, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio.

¿Dónde ver Argentina vs Cabo Verde ONLINE por Mundial 2026?

La partido entre Argentina vs Cabo Verde será transmitido ONLINE por Mi Telefe, TyC Sports Play, DGO, Disney+ Premium y Paramount+. Todas están disponibles en streaming para que lo veas desde tu PC, SmarTV, celular, tablet, etc.