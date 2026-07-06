La selección Argentina se enfrenta a Egipto este martes 7 de julio por los octavos de final del Mundial 2026 en el Estadio Atlanta. El equipo de Lionel Scaloni superó 3-2 a Cabo Verde en la prórroga en la ronda anterior y llega como favorito a este partido. Además, tienen a un Lionel Messi decisivo con siete goles en cuatro partidos. Por su parte, el combinado africano dejó en el camino a Australia y ahora está decidido a dar la sorpresa sacando el vigente campeón del mundo. ¿A qué hora juega la selección argentina HOY? Revisa los horarios, según tu país.

Revisa la hora del partido entre Argentina y Egipto desde el Estadio Atlanta, este martes 7 de julio por los octavos de final del Mundial 2026.

¿A qué hora juega Argentina vs Egipto HOY por Mundial 2026?

El partido Argentina vs Egipto por los octavos de final del Mundial 2026 comienza a la 1:00 PM (hora de Argentina) y 11:00 AM (hora peruana). Te dejamos todos los horarios, según país.

Horarios del Argentina vs Egipto

Perú: 11:00 AM

Colombia: 11:00 AM

Ecuador: 11:00 AM

Argentina: 1:00 PM

Uruguay: 1:00 PM

Brasil: 1:00 PM

Paraguay: 1:00 PM

Chile: 12:00 PM

Venezuela: 12:00 PM

Bolivia: 12:00 PM

México: 10:00 AM

Estados Unidos: 12:00 PM (GMT-4), 11:00 AM (GMT-5), 10:00 AM (GMT-6), 9:00 AM (GMT-7) y 8:00 AM (GMT-8).

España: 6:00 PM

Guatemala: 11:00 AM

Nicaragua: 11:00 AM

Costa Rica: 11:00 AM

Panamá: 11:00 AM

Honduras: 11:00 AM

Puerto Rico: 11:00 AM

República Dominicana: 11:00 AM

Canales TV que transmiten Argentina vs Egipto EN VIVO por Mundial 2026

El Argentina vs Egipto por los octavos de final del Mundial 2026 será transmitido a través de TV Pública, Paramount+, Disney+ Premium, Telefe, Flow Sports y TyC Sports en Argentina por cable, señal abierta y streaming. Por otro lado, en Perú podrás ver el partido a través de DirecTV, DGO, Disney+ Premium y Paramount+.

Mientras que en el resto de Sudamérica, el partido de Argentina será televisado por DirecTV, Disney+ Premium, Paramount+ y canales locales. Por otro lado, en México el partido será transmitido a través de ViX.

En España, el partido de la selección argentina se podrá ver por televisión en DAZN, TVE La 1, RTVE Play, La 2 Cat, fuboTV y Movistar+. Posteriormente, para países como: Panamá, Puerto Rico, Guatemala, Nicaragua, Honduras, Costa Rica, República Dominicana y El Salvador, el partido va por Tigo Sports y otros canales locales, según el país. Y en Estados Unidos, lo transmite FOX Network, fuboTV, Telemundo, Tubi, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio.

¿Dónde ver Argentina vs Egipto ONLINE por Mundial 2026?

La partido entre Argentina vs Egipto será transmitido ONLINE por Mi Telefe, TyC Sports Play, DGO, Disney+ Premium y Paramount+. Todas están disponibles en streaming para que lo veas desde tu PC, SmarTV, celular, tablet, etc.