Este domingo 19 de julio, Argentina enfrentará a España en la final del Mundial 2026 en el Estadio Nueva York Nueva Jersey a partir de las 2:00 de la tarde (hora peruana), 4:00 PM de Argentina y 21:00 horas de España. Los dirigidos por Lionel Scaloni van por el bicampeonato mundial, mientras que la selección de Luis de la Fuente, irá en busca de sumar su segunda estrella en la historias de las Copas del Mundo. ¿A qué hora juega Argentina y España HOY? Revisa los horarios del partido de Argentina y España.

Revisa la hora del partido entre Argentina y España desde el Estadio Nueva York Nueva Jersey, este domingo 19 de julio por la final del Mundial 2026.

¿A qué hora juega Argentina vs. España HOY por Mundial 2026?

El partido Argentina vs. España por la final del Mundial 2026 comienza a la 2:00 PM (hora peruana) y 4:00 PM (hora de Argentina). Te dejamos todos los horarios, según país.

Horarios del Argentina vs. España

Perú: 14:00

Colombia: 14:00

Ecuador: 14:00

Argentina: 16:00

Uruguay: 16:00

Brasil: 16:00

Paraguay: 16:00

Chile: 15:00

Venezuela: 15:00

Bolivia: 15:00

México: 13:00

Estados Unidos: 15:00 (GMT-4), 14:00 (GMT-5), 13:00 (GMT-6), 12:00 (GMT-7) y 11:00 (GMT-8).

España: 21:00

Guatemala: 13:00

Nicaragua: 13:00

Costa Rica: 13:00

Panamá: 13:00

Honduras: 13:00

Puerto Rico: 13:00

República Dominicana: 13:00

Canales TV que transmiten Argentina vs. España EN VIVO por Mundial 2026

El Argentina vs. España por la final del Mundial 2026 será transmitido a través de RTVE, La 1, DAZN, Movistar+, TDP, La 2 cat y fuboTV en España por TV abierta, cable y streaming. Mientras que en Argentina, lo podrás ver a través de Telefe, Mi Telefe, TV Pública, TyC Sports, Flow Sports, DirecTV, Paramount+ y Disney+ Premium.

Mientras que en el resto de Sudamérica, el partido de Argentina vs. España será televisado por Disney+ Premium, DGO, DirecTV y Paramount+. Por otro lado, en México el partido será transmitido a través de Canal 5, Las Estrellas, TUDN, TV Azteca 7 y ViX.

En Perú, el partido de la selección Argentina vs. España se podrá ver por televisión en América TV, Disney+ Premium, DGO, DirecTV y Paramount+. Posteriormente, para países como: Panamá, Puerto Rico, Guatemala, Nicaragua, Honduras, Costa Rica, República Dominicana y El Salvador, el partido va por Tigo Sports y otros canales locales, según el país.

Y en Estados Unidos, lo transmite FOX Network, fuboTV, Telemundo, Tubi, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio.

¿Dónde ver Argentina vs. España ONLINE por Mundial 2026?

La partido entre Argentina vs. España por la final del Mundial 2026 será transmitido ONLINE por Mi Telefe, RTVE Play, Disney+ Premium, DGO, ViX y Paramount+. Todas están disponibles en streaming para que lo veas desde tu PC, SmarTV, celular, tablet, etc.