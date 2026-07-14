Argentina y Inglaterra se enfrentan este miércoles 15 de julio en el estadio Atlanta por las semifinales del Mundial 2026. La Albiceleste encara este partido con la ilusión de alcanzar su segunda final del mundo consecutiva y lograr su cuarta estrella. Para ello, tendrán que dejar en el camino a un combinado inglés que llega en buen momento y tiene en Jude Bellingham y Harry Kane a sus máximas figuras. Además, Lionel Messi llega motivado y listo para seguir haciendo historia en la cita mundialista. ¿A qué hora juega Argentina vs Inglaterra HOY? Revisa los horarios del partido de Argentina vs Inglaterra.

Revisa la hora del partido entre Argentina e Inglaterra con Lionel Messi desde el Estadio Atlanta, este miércoles 15 de julio por las semifinales del Mundial 2026.

¿A qué hora juega Argentina vs Inglaterra HOY por Mundial 2026?

El partido Argentina vs Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026 comienza a la 2:00 PM (hora peruana) y 4:00 PM (hora de Argentina). Te dejamos todos los horarios, según país.

Horarios del Argentina vs Inglaterra

Perú: 14:00

Colombia: 14:00

Ecuador: 14:00

Argentina: 16:00

Uruguay: 16:00

Brasil: 16:00

Paraguay: 16:00

Chile: 15:00

Venezuela: 15:00

Bolivia: 15:00

México: 13:00

Estados Unidos: 15:00 (GMT-4), 14:00 (GMT-5), 13:00 (GMT-6), 12:00 (GMT-7) y 11:00 (GMT-8).

España: 21:00

Guatemala: 13:00

Nicaragua: 13:00

Costa Rica: 13:00

Panamá: 13:00

Honduras: 13:00

Puerto Rico: 13:00

República Dominicana: 13:00

Canales TV que transmiten Argentina vs Inglaterra EN VIVO por Mundial 2026

El Argentina vs Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026 será transmitido a través de TV Pública, Telefe, TyC Sports, DirecTV, Flow Sports, Disney+ Premium, Paramount+, DGO y Mi Telefe en Argentina por TV abierta, cable y streaming.

Mientras que en el resto de Sudamérica, el partido de Argentina será televisado por Disney+ Premium, DGO, DirecTV y Paramount+. Por otro lado, en México el partido será transmitido a través de Canal 5, Azteca 7, TUDN y ViX.

En España, el partido de la selección Argentina vs Inglaterra se podrá ver por televisión en DAZN Mundial, TVE La 1, RTVE Play, fubo TV, La 2 Cat y Movistarl+. Posteriormente, para países como: Panamá, Puerto Rico, Guatemala, Nicaragua, Honduras, Costa Rica, República Dominicana y El Salvador, el partido va por Tigo Sports y otros canales locales, según el país.

Y en Estados Unidos, lo transmite FOX Network, fuboTV, Telemundo, Tubi, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio.

¿Dónde ver Argentina vs Inglaterra ONLINE por Mundial 2026?

La partido entre Argentina vs Inglaterra será transmitido ONLINE por TyC Sports Play, Mi Telefe, Disney+ Premium, DGO y Paramount+. Todas están disponibles en streaming para que lo veas desde tu PC, SmarTV, celular, tablet, etc.