Barcelona y Real Madrid se enfrentarán en la final de la Supercopa de España, en un encuentro que promete alta intensidad. El King Abdullah Sports City en Yeda, Arabia Saudita, será el escenario neutral de este duelo. Barcelona, con la ambición de sumar su segundo trofeo de Supercopa consecutivo, llega tras golear al Athletic Club por 5-0 en semifinales, con goles de Ferrán Torres, Fermín López, Roony Bardghji y un doblete de Raphinha. Por otro lado, Real Madrid, tras un intenso encuentro frente al Atlético de Madrid en semifinales, logró imponerse 2-1 con goles de Federico Valverde y Rodrygo, avanzando a esta instancia. A continuación, te mostramos los horarios de la final de la Supercopa de España 2026.

¿A qué hora juega Barcelona vs Real Madrid HOY por final de la Supercopa de España 2026?

México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 1:00 p.m.

1:00 p.m. Perú, Colombia, Ecuador: 2:00 p.m.

2:00 p.m. Bolivia, Venezuela, Estados Unidos: 3:00 p.m.

3:00 p.m. Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 4:00 p.m.

4:00 p.m. España: 8:00 p.m.

Hora de la final de la Supercopa de España 2026, FC Barcelona vs Real Madrid

La hora de inicio de la final de la Supercopa de España 2026 entre FC Barcelona vs Real Madrid es a las 2:00 p.m. en Perú. Mientras que, en España, comienza a las 8:00 p.m.

En países como Argentina, Paraguay, Chile, Uruguay y Brasil empieza a las 4:00 p.m. Por otro lado, en Venezuela y Bolivia inicia a las 3:00 p.m. Y finalmente, en México y Centroamérica a la 1:00 de la tarde.

¿Dónde ver Barcelona vs Real Madrid EN VIVO por final de la Supercopa de España 2026?

El partido de Barcelona vs Real Madrid por la final de la Supercopa de España 2026 será transmitido en diferentes canales según tu país. En Perú la transmisión va por América TV y Movistar Deportes.

En Argentina, Paraguay y Uruguay lo podrás ver en Flow Sports. En Colombia, la transmisión va por Win+. Por otro lado, en México y restro de Centroamérica, lo pasa Sky Sports. En Estados Unidos podrás mirar El Clásico por ABC, ESPN Deportes, fuboTV, ESPN App y ABC App.

Y finalmente, si te encuentras en España, míralo por televisión a través de Movistar+, Movistar Liga de Campeones, M+ LALIGA TV y Movistar Plus+.

Posibles alineaciones de Barcelona vs Real Madrid