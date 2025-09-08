¿A qué hora juega Bolivia vs. Brasil HOY? La selección altiplánica se juega el todo por el todo para conseguir un boleto a la próxima Copa del Mundo. En la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas 2026 enfrentará a Brasil, un rival siempre complicado.

La ‘Verde’ deberá vencer al ‘Canarinha’ y esperar que Venezuela no sume tres puntos en su duelo ante Colombia para lograr el repechaje.

Los horarios del partido varían según el país en donde te encuentres. Es por eso, que en esta nota te detallamos a qué hora empieza el partido, dónde juegan y cuándo es para que no te pierdas ni un solo detalle de este crucial partido en El Alto.

¿A qué hora juega Bolivia vs. Brasil HOY por Eliminatorias?

México: 5:30 p.m.

Ecuador: 6:30 p.m.

Colombia: 6:30 p.m.

Perú: 6:30 p.m.

Bolivia: 7:30 p.m.

Venezuela: 7:30 p.m.

Chile: 7:30 p.m.

Argentina: 8:30 p.m.

Paraguay: 8:30 p.m.

Uruguay: 8:30 p.m.

Brasil: 8:30 p.m.

España: 1:30 a.m. del viernes 10

Horarios del partido, Bolivia vs. Brasil por Eliminatorias

La hora del partido entre Bolivia y Brasil por la fecha 18 de las Eliminatorias Sudamericanas, está programado para las 6:30 de la tarde en horario peruano y 7:30 PM hora de Bolivia.

¿Dónde juegan, Bolivia vs. Brasil por Eliminatorias Sudamericanas?

El partido entre Bolivia y Brasil se jugará en el Estadio Municipal De El Alto, situado a una altitud de 4088 m.s.n.m. Además, tiene capacidad para albergar a 25 mil espectadores.