Bolivia enfrenta a Irak este martes 31 de marzo del 2026 en el estadio BBVA de Monterrey por la final del repechaje al Mundial 2026. La Verde llega de superar por 2-1 a la selección de Surinam, con la cual empezó perdiendo, sin embargo, la gran reacción de los altiplánicos hizo que le den vuelta al partido y clasificar a la final del repechaje. Por otro lado, Irak llegó a la repesca mediante la posición en la que quedó en las Eliminatorias. A continuación, te mostramos a qué hora juegan y canales TV para ver el partido EN VIVO.

¿A qué hora juega Bolivia vs Irak por repechaje al Mundial 2026?

El partido de Bolivia vs Irak por la final del repechaje al Mundial 2026 empieza a las 11:00 PM de Bolivia y 10:00 PM de Perú este martes 31 de marzo del 2026 en el estadio BBVA.

Hora en México, Guatemala, Honduras, Costa Rica : 9:00 PM

: 9:00 PM Hora en Perú, Colombia y Ecuador: 10:00 PM

10:00 PM Hora en Bolivia, Venezuela, Estados Unidos: 11:00 PM

11:00 PM Hora en Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 12:00 AM (Miércoles 1 de abril)

12:00 AM (Miércoles 1 de abril) Hora en España: 4:00 AM (Miércoles 1 de abril)

Horarios y canales TV para ver el partido de Bolivia vs Irak este martes 31 de marzo del 2026 en el estadio BBVA por la final del repechaje al Mundial 2026.

¿En qué canal TV ver Bolivia vs Irak por repechaje al Mundial 2026?

El partido de Bolivia vs Irak será transmitido a través de DirecTV Sports y DGO en Perú, Argentina, Colombia, Chile y el resto de Sudamérica. En Bolivia, la transmisión del repechaje al Mundial 2026 será a través de Bolivia TV, Tigo Sports, Tuves y Entel TV, en México lo televisa ViX+ y TUDN.

Hora y canal TV para ver Bolivia vs Irak por repechaje al Mundial 2026

Fecha : Martes 31 de marzo del 2026.

: Martes 31 de marzo del 2026. Partido : Bolivia vs Irak

: Bolivia vs Irak Horario : 11:00 PM hora de Bolivia y 10:00 PM hora de Perú.

: 11:00 PM hora de Bolivia y 10:00 PM hora de Perú. Canal : DirecTV, Bolivia TV, Tigo Sports, Tuves, Entel TV, ViX+ y TUDN.

: DirecTV, Bolivia TV, Tigo Sports, Tuves, Entel TV, ViX+ y TUDN. Estadio: BBVA.

Bolivia vs Irak EN VIVO: ver transmisión del partido por final del repechaje al Mundial 2026 en el Estadio BBVA, este martes 31 de marzo del 2026.

Alineaciones de Bolivia vs Irak

Bolivia : Guillermo Viscarra; Diego Medina, Luis Haquín, Efraín Morales, Roberto Morales; Héctor Cuellar, Ramiro Vaca, Roberto Fernández; Miguel Terceros, Robson Matheus y Enzo Monteiro.

: Guillermo Viscarra; Diego Medina, Luis Haquín, Efraín Morales, Roberto Morales; Héctor Cuellar, Ramiro Vaca, Roberto Fernández; Miguel Terceros, Robson Matheus y Enzo Monteiro. Irak: Ahmed Basil; Hussein Ali, Manaf Younis, Zaid Tahsen, Merchas Doshi; Ali Jassim, Kevin Yakob, peter Qwarqis, Amir Al Ammari; Ali Al Hamadi y Aymedn Hussein.