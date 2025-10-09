Bolivia comienza el sueño de ganar el repechaje con su primer amistoso en la fecha FIFA frente a Jordania en el estadio Recep Tayyip Erdoğan, este viernes 10 de octubre del 2025. La Verde toma este encuentro como preparación para lo que será el próximo año su lucha en el repechaje del Mundial 2026, donde accedió gracias a quedar séptima en las Eliminatorias Sudamericanas.
El último partido que disputó la selección boliviana fue ante Brasil, donde pudo vencerlo por la mínima diferencia en El Alto y arrebatarle el séptimo lugar a Venezuela, que cayó goleado en condición de local frente a Colombia.
Por otro lado, es importante realtar que Jordania también se encuentra clasificada al repechaje del Mundial 2026, que se jugará en Centroamérica. En las Eliminatorias, la selección jordana quedó segunda con 16 puntos, detrás de Corea del Sur, que hizo 22 unidades.
Hora del partido de Bolivia vs. Jordania
- México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 10:00 a.m.
- Perú, Colombia, Ecuador: 11:00 a.m.
- Bolivia, Venezuela, Estados Unidos: 12:00 p.m.
- Argentina, Brasi, Uruguay, Paraguay, Chile: 1:00 p.m.
¿A qué hora juega Bolivia vs. Jordania HOY, en Bolivia?
La hora del partido entre Bolivia vs. Jordania por partido amistoso de la fecha FIFA está programado para las 12:00 p.m. en horario boliviano.
Canal de TV para ver Bolivia vs. Jordania EN VIVO
La transmisión del partido de Bolivia vs. Jordania por la fecha FIFA será transmisitido en EXCLUSIVA por Unitel y Fútbol Canal. Es importante resaltar que el amistoso también será transmitido por señal abierta.
¿Cuándo juega Bolivia vs. Jordania por amistoso FIFA?
El partido de Bolivia vs. Jordania por amistoso de fecha FIFA se jugará el viernes 10 de octubre del 2025 en el estadio Recep Tayyip Erdoğan.
Posibles alineaciones de Bolivia vs. Jordania
- Alineación de Bolivia: Carlos Lampe; Roberto Fernández, Efraín Morales, Luis Haquín, Diego Medina; Gabriel Villamil, Henry Vaca, Robson Matheu; y Moisés Paniagua, Enzo Montero y Miguel Terceros.
- Alineación de Jordania: Yazid Abu Layla; Abu Taha, Al Arab, Al Rosan, Quraishi; Sami, Rashdan, Abualnadi, Al Naimat, Tamari y Olwan