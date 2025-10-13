La selección boliviana vuelve a la acción con un partido que promete emociones. Bolivia enfrenta a Rusia este martes 14 de octubre en el VTB Arena, en Moscú. Aquí te contamos a qué hora se juega, por qué canal va y cómo verlo EN VIVO desde todo el país.

A qué hora juega Bolivia vs Rusia en Bolivia

El encuentro entre Bolivia y Rusia está programado para este martes 14 de octubre de 2025 a las 1:00 p.m. (hora boliviana) en el Estadio VTB Arena, ubicado en Moscú, Rusia .En otros países, el horario será el siguiente: 14:00 en Chile y Paraguay, 12:00 en Perú, y 20:00 de Moscú (Rusia).

Hora del partido de Bolivia vs. Rusia por amistoso FIFA y en qué canales ver el partido EN VIVO.

Dónde ver EN VIVO, Bolivia vs Rusia

El duelo será transmitido por Unitel y Fútbol Canal, señal oficial de la selección boliviana, y también estará disponible en streaming a través de Unitel.tv. Podrás seguir todas las jugadas, goles y reacciones en directo desde cualquier dispositivo. Además, en El Comercio podrás seguir el amistoso a través del minuto a minuto.

Bolivia vs Rusia: fecha, hora y canal TV