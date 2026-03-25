Bolivia y Surinam se enfrentan este jueves 26 de marzo del 2026 por la semifinal del repechaje al Mundial 2026 en el estadio BBVA. La Verde llegó hasta esta instancia luego de quedar en el séptimo lugar de las Eliminatorias Sudamericanas, y de esta manera, busca sacar un boleto para la Copa del Mundo. A continuación, revisa a qué hora es el partido y en qué canales lo transmiten.

¿A qué hora juega Bolivia vs Surinam por repechaje al Mundial 2026?

El partido de Bolivia vs Surinam por la semifinal del repechaje al Mundial 2026 empieza a las 6:00 PM de Bolivia y 5:00 PM de Perú este jueves 26 de marzo del 2026 en el estadio BBVA.

Hora en México, Guatemala, Honduras, Costa Rica : 4:00 PM

: 4:00 PM Hora en Perú, Colombia y Ecuador: 5:00 PM

5:00 PM Hora en Bolivia, Venezuela, Estados Unidos: 6:00 PM

6:00 PM Hora en Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 7:00 PM

7:00 PM Hora en España: 11:00 PM

Horarios y canales TV para ver el partido de Bolivia vs Surinam este jueves 26 de marzo del 2026 en el estadio BBVA por la semifinal del repechaje al Mundial 2026.

¿En qué canal TV ver Bolivia vs Surinam por repechaje al Mundial 2026?

El partido de Bolivia vs Surinam será transmitido a través de DirecTV Sports y DGO en Perú, Argentina, Colombia, Chile y el resto de Sudamérica. En Bolivia, la transmisión del repechaje al Mundial 2026 será a través de Bolivia TV, Tigo Sports, Tuves y Entel TV, en México lo televisa ViX+ y TUDN.

Hora y canal TV para ver Bolivia vs Surinam por repechaje al Mundial 2026

Fecha : Jueves 26 de marzo del 2026.

: Jueves 26 de marzo del 2026. Partido : Bolivia vs Surinam

: Bolivia vs Surinam Horario : 6:00 PM hora de Bolivia y 5:00 PM hora de Perú.

: 6:00 PM hora de Bolivia y 5:00 PM hora de Perú. Canal : DirecTV, Bolivia TV, Tigo Sports, Tuves, Entel TV, ViX+ y TUDN.

: DirecTV, Bolivia TV, Tigo Sports, Tuves, Entel TV, ViX+ y TUDN. Estadio: BBVA.

Revisa qué canales transmiten el partido de Bolivia vs Surinam y los horarios para ver la semifinal del repechaje al Mundial 2026 en el estadio BBVA este jueves 26 de marzo.

Alineaciones de Bolivia vs Surinam

Bolivia : Carlos Lampe; Diego Medina, Luis Haquín, Marcelo Torrez, Roberto Carlos Fernández; Gabriel Villamil, Robson Matheus; Miguel Terceros, Ramiro Vaca, Fernando Nava; Enzo Monteiro.

: Carlos Lampe; Diego Medina, Luis Haquín, Marcelo Torrez, Roberto Carlos Fernández; Gabriel Villamil, Robson Matheus; Miguel Terceros, Ramiro Vaca, Fernando Nava; Enzo Monteiro. Surinam: Etienne Vaessen; Liam van Gelderen, Myenty Abena, Melayro Bogarde, Shaquille Pinas; Dion Malone, Kenneth Paal, Denzel Jubitana; Gyrano Kerk, Sheraldo Becker, Joël Piroe.