Por Redacción EC

se enfrenta a este jueves 26 de marzo del 2026 en el Gillette Stadium de Boston por fecha FIFA. En el primer partido amistoso del año tras clasificar al Mundial 2026, el ‘Scratch’ se medirá ante uno de los candidatos a ganar la Copa del Mundo y buscará una victoria que le permita agarrar confianza antes de su debut en el evento deportivo más importante a nivel de selecciones. A continuación, revisa a qué hora es el partido y en qué canales lo transmiten.

¿A qué hora juega Brasil vs Francia por amistoso FIFA?

El partido de Brasil vs Francia por partido amistoso en fecha FIFA empieza a las 3:00 PM de Perú y 5:00 PM de Brasil este jueves 26 de marzo del 2026 en el Gillette Stadium de Boston.

  • Hora en México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 2:00 PM
  • Hora en Perú, Colombia y Ecuador: 3:00 PM
  • Hora en Bolivia, Venezuela, Estados Unidos: 4:00 PM
  • Hora en Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 5:00 PM
  • Hora en España: 9:00 PM
Horarios y canales TV para ver el partido de Brasil vs Francia este jueves 26 de marzo del 2026 en el Gillette Stadium de Boston por amistoso FIFA.
¿En qué canal TV ver Brasil vs Francia por amistoso FIFA?

El partido de Brasil vs Francia será transmitido a través de ESPN y Disney+ en todo Perú y Sudamérica. En España, la transmisión del amistoso será a través de DAZN; en México, también lo pasa ESPN y Disney+; mientras que en Estados Unidos lo pasa ESPN Deportes y fuboTV mediante cable y streaming.

Hora y canal TV para ver Brasil vs Francia por amistoso FIFA

  • Fecha: Jueves 26 de marzo del 2026.
  • Partido: Brasil vs Francia
  • Horario: 5:00 PM hora de Brasil y 3:00 PM hora de Perú.
  • Canal: ESPN y Disney+.
  • Estadio: Gillette Stadium de Boston.
