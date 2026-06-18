La selección de Brasil se enfrenta a Haití este viernes 19 de junio por la fecha 2 del Grupo C del Mundial 2026 en el Estadio Filadelfia. La Canarinha llega a este partido con la obligación de ganar para dar un paso importante hacia los dieciséisavos de final de la Copa del Mundo. El equipo de Carlo Ancelotti debutó con un empate 1-1 ante Marruecos, pero es favorito ante el combinado centroamericano, que cayó en su debut con Escocia. El equipo sufre la baja sensible de Neymar debido a una lesión en la pantorrilla. ¿A qué hora juegan HOY? Revisa los horarios, según tu país.

Revisa la hora del partido entre Brasil vs Haití desde el Estadio Filadelfia, este viernes 19 de junio del 2026.

¿A qué hora juega Brasil vs Haití HOY por Mundial 2026?

El partido Brasil vs Haití por la fecha 2 del Grupo C del Mundial 2026 comienza a las 7:30 PM (hora de Perú) y 9:30 PM (hora de Brasil). Te dejamos todos los horarios, según país.

Horarios del Brasil vs Haití

Perú: 7:30 PM

Colombia: 7:30 PM

Ecuador: 7:30 PM

Argentina: 9:30 PM

Uruguay: 9:30 PM

Brasil: 9:30 PM

Paraguay: 9:30 PM

Chile: 8:30 PM

Venezuela: 8:30 PM

Bolivia: 8:30 PM

México: 6:30 PM

Estados Unidos: 8:30 PM (GMT-4), 7:30 PM (GMT-5), 6:30 PM (GMT-6), 5:30 PM (GMT-7) y 4:30 PM (GMT-8).

España: 2:30 AM

Guatemala: 6:30 PM

Nicaragua: 6:30 PM

Costa Rica: 6:30 PM

Panamá: 6:30 PM

Honduras: 6:30 PM

Puerto Rico: 6:30 PM

República Dominicana: 6:30 PM

Canales TV que transmiten Brasil vs Haití EN VIVO por Mundial 2026

El Brasil vs Haití por la fecha 2 del Grupo C del Mundial 2026 será transmitido a través de DirecTV, Paramount+ y DGO en Perú por cable, señal abierta y streaming. Por otro lado, en países como Argentina, Colombia, Ecuador, Chile, Venezuela, Paraguay y Uruguay, podrás ver el partido a través de DirecTV y Paramount+. En México míralo por Azteca Deportes, Azteca 7 y ViX.

En España, el partido de la selección brasileña se podrá ver por televisión en DAZN y Movistar+. Posteriormente, para países como: Panamá, Puerto Rico, Guatemala, Nicaragua, Honduras, Costa Rica, República Dominicana y El Salvador, el partido va por Tigo Sports y otros canales locales, según el país. Y en Estados Unidos, lo transmite FOX Network, fuboTV, Telemundo, Tubi, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio.

¿Dónde ver Brasil vs Haití ONLINE por Mundial 2026?

La partido entre Brasil vs Haití será transmitido ONLINE por DGO y Paramount+. Todas están disponibles en streaming para que lo veas desde tu PC, SmarTV, celular, tablet, etc.