Brasil y Japón se enfrentan por los dieciseisavos de final del Mundial 2026 en el estadio Houston este lunes 29 de junio. La selección brasileña llegó a la segunda, tras ganar su grupo con 7 puntos y siendo uno de los equipos más efectivos en la Copa del Mundo. Por otro lado, Japón, que se mantiene invicta en el Mundial, quedó segundo solo por detrás de Países Bajos. ¿A qué hora juega Brasil vs Japón HOY? Revisa los horarios del partido de Brasil vs Japón por Copa Mundial FIFA 2026.

Revisa la hora del partido entre Brasil y Japón con Neymar desde el Estadio Houston, este lunes 29 de junio por los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

¿A qué hora juega Brasil vs. Japón HOY por Mundial 2026?

El partido Brasil vs. Japón por los dieciseisavos de final del Mundial 2026 comienza a la 12:00 PM (hora peruana) y 11:00 AM (hora mexicana). Te dejamos todos los horarios, según país.

Horarios del Brasil vs. Japón

Perú: 12:00

Colombia: 12:00

Ecuador: 12:00

Argentina: 14:00

Uruguay: 14:00

Brasil: 14:00

Paraguay: 14:00

Chile: 13:00

Venezuela: 13:00

Bolivia: 13:00

México: 11:00

Estados Unidos: 13:00 (GMT-4), 12:00 (GMT-5), 11:00 (GMT-6), 10:00 (GMT-7) y 9:00 (GMT-8).

España: 19:00

Guatemala: 11:00

Nicaragua: 11:00

Costa Rica: 11:00

Panamá: 11:00

Honduras: 11:00

Puerto Rico: 11:00

República Dominicana: 11:00

Canales TV que transmiten Brasil vs. Japón EN VIVO por Mundial 2026

El Brasil vs. Japón por los dieciseisavos de final del Mundial 2026 será transmitido a través de DGO, DirecTV y Paramount+ en Perú por cable y streaming.

Mientras que en el resto de Sudamérica, el partido de Brasil vs. Japón será televisado por DGO, DirecTV y Paramount+. Por otro lado, en México el partido será transmitido a través de ViX.

En España, el partido de la selección brasileña se podrá ver por televisión en RTVE La 1, DAZN y Movistar+. Posteriormente, para países como: Panamá, Puerto Rico, Guatemala, Nicaragua, Honduras, Costa Rica, República Dominicana y El Salvador, el partido va por Tigo Sports y otros canales locales, según el país. Y en Estados Unidos, lo transmite FOX Network, fuboTV, Telemundo, Tubi, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio.

¿Dónde ver Brasil vs. Japón ONLINE por Mundial 2026?

La partido entre Brasil vs. Japón será transmitido ONLINE por DGO y Paramount+. Todas están disponibles en streaming para que lo veas desde tu PC, SmarTV, celular, tablet, etc.