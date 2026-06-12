La selección de Brasil se enfrenta a Marruecos este sábado 13 de junio por el grupo C del Mundial 2026 en el Estadio Nueva York Nueva Jersey. Dirigido por el italiano Carlo Ancelotti en su debut absoluto en una Copa del Mundo, la Canarinha llega tras disputar amistosos de preparación ante Panamá y Egipto. El equipo sufre la baja sensible de Neymar debido a una lesión en la pantorrilla. ¿A qué hora juegan HOY? Revisa los horarios, según tu país.

Revisa la hora del partido entre Brasil vs Marruecos desde el Estadio Nueva York Nueva Jersey, este sábado 13 de junio del 2026.

¿A qué hora juega Brasil vs Marruecos HOY por Mundial 2026?

El partido Brasil vs Marruecos por la fecha 1 del Grupo C del Mundial 2026 comienza a las 5:00 PM (hora de Perú) y 7:00 PM (hora de Brasil). Te dejamos todos los horarios, según país.

Horarios del Brasil vs Marruecos

Perú: 5:00 PM

Colombia: 5:00 PM

Ecuador: 5:00 PM

Argentina: 7:00 PM

Uruguay: 7:00 PM

Brasil: 7:00 PM

Paraguay: 7:00 PM

Chile: 6:00 PM

Venezuela: 6:00 PM

Bolivia: 6:00 PM

México: 4:00 PM

Estados Unidos: 6:00 PM (GMT-4), 5:00 PM (GMT-5), 4:00 PM (GMT-6), 3:00 PM (GMT-7) y 2:00 PM (GMT-8).

España: 12:00 AM

Guatemala: 4:00 PM

Nicaragua: 4:00 PM

Costa Rica: 4:00 PM

Panamá: 4:00 PM

Honduras: 4:00 PM

Puerto Rico: 4:00 PM

República Dominicana: 4:00 PM

Canales TV que transmiten Brasil vs Marruecos EN VIVO por Mundial 2026

El Brasil vs Marruecos por la fecha 1 del Grupo C del Mundial 2026 será transmitido a través de DirecTV, Paramount+ y América TV en Perú por cable, señal abierta y streaming. Por otro lado, en países como Argentina, Colombia, Ecuador, Chile, Venezuela, Paraguay y Uruguay, podrás ver el partido a través de DirecTV, Disney+ Premium y Paramount+. En México míralo por TUDN, Canal 5, Azteca Deportes, Azteca 7, Las Estrellas y ViX.

En España, el partido de la selección brasileña se podrá ver por televisión en DAZN, La 1 RTVE, Movistar+ y fuboTV. Posteriormente, para países como: Panamá, Puerto Rico, Guatemala, Nicaragua, Honduras, Costa Rica, República Dominicana y El Salvador, el partido va por Tigo Sports y otros canales locales, según el país. Y en Estados Unidos, lo transmite FOX Network, fuboTV, Telemundo, Tubi, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio.

¿Dónde ver Brasil vs Marruecos ONLINE por Mundial 2026?

La partido entre Brasil vs Marruecos será transmitido ONLINE por América TV GO, Disney+ Premium, DGO y Paramount+. Todas están disponibles en streaming para que lo veas desde tu PC, SmarTV, celular, tablet, etc.