Brasil y Noruega se enfrentan por los octavos de final del Mundial 2026 en el Estadio Nueva York/Nueva Jersey este domingo 5 de julio. La selección brasileña encara este partido con el único objetivo de ganar para seguir en carrera en la Copa del Mundo. Vinícius Jr. será la principal carta de gol, mientras que Neymar sumará minutos durante el partido. Por su parte, los ‘Vikingos’ demostraron su poderío ofensivo en la fase anterior y tendrán en Erling Haaland a su principal figura para dar el golpe en este compromiso. ¿A qué hora juega Brasil vs Noruega HOY? Revisa los horarios del partido de Brasil vs Noruega por Copa Mundial FIFA 2026.
¿A qué hora juega Brasil vs. Noruega HOY por Mundial 2026?
El partido Brasil vs. Noruega por los octavos de final del Mundial 2026 comienza a la 3:00 PM (hora peruana) y 2:00 PM (hora mexicana). Te dejamos todos los horarios, según país.
Horarios del Brasil vs. Noruega
- Perú: 15:00
- Colombia: 15:00
- Ecuador: 15:00
- Argentina: 17:00
- Uruguay: 17:00
- Brasil: 17:00
- Paraguay: 17:00
- Chile: 16:00
- Venezuela: 16:00
- Bolivia: 16:00
- México: 14:00
- Estados Unidos: 16:00 (GMT-4), 15:00 (GMT-5), 14:00 (GMT-6), 13:00 (GMT-7) y 12:00 (GMT-8).
- España: 22:00
- Guatemala: 14:00
- Nicaragua: 14:00
- Costa Rica: 14:00
- Panamá: 14:00
- Honduras: 14:00
- Puerto Rico: 14:00
- República Dominicana: 14:00
Canales TV que transmiten Brasil vs. Noruega EN VIVO por Mundial 2026
El Brasil vs. Noruega por los octavos de final del Mundial 2026 será transmitido a través de América TV, América tvGO, DGO, DirecTV y Paramount+ en Perú por señal abierta, cable y streaming.
Mientras que en el resto de Sudamérica, el partido de Brasil vs. Noruega será televisado por DGO, DirecTV y Paramount+. Además, se podrá ver el partido mediante Disney+ Premium por streaming. Por otro lado, en México el partido será transmitido a través de ViX.
En España, el partido de la selección brasileña se podrá ver por televisión en RTVE La 1, DAZN y Movistar+. Posteriormente, para países como: Panamá, Puerto Rico, Guatemala, Nicaragua, Honduras, Costa Rica, República Dominicana y El Salvador, el partido va por Tigo Sports y otros canales locales, según el país. Y en Estados Unidos, lo transmite FOX Network, fuboTV, Telemundo, Tubi, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio.
¿Dónde ver Brasil vs. Noruega ONLINE por Mundial 2026?
La partido entre Brasil vs. Noruega será transmitido ONLINE por DGO, Disney+ Premium, América tvGO y Paramount+. Todas están disponibles en streaming para que lo veas desde tu PC, SmarTV, celular, tablet, etc.
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