Chile se enfrenta a Cabo Verde este jueves 26 de marzo del 2026 en el estadio Eden Park de Auckland por fecha FIFA. En el primer partido amistoso del año, luego de no clasificar al Mundial 2026, La Roja empezará un nuevo proceso de recambio genaracional y esperan mostrar un buen juego ante una selección que logró clasificar a la próxima Copa del Mundo. A continuación, revisa a qué hora es el partido y en qué canales lo transmiten.

¿A qué hora juega Chile vs Cabo Verde por amistoso FIFA?

El partido de Chile vs Cabo Verde por partido amistoso en fecha FIFA empieza a las 10:00 PM de Perú y 12:00 AM de Chile este viernes 27 de marzo del 2026 en el estadio Eden Park de Auckland.

Hora en México, Guatemala, Honduras, Costa Rica : 9:00 PM

: 9:00 PM Hora en Perú, Colombia y Ecuador: 10:00 PM

10:00 PM Hora en Bolivia, Venezuela, Estados Unidos: 11:00 PM

11:00 PM Hora en Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 12:00 AM

12:00 AM Hora en España: 4:00 AM

Horarios y canales TV para ver el partido de Chile vs Cabo Verde este jueves 26 de marzo del 2026 en el estadio Eden Park de Auckland por amistoso FIFA. / JAVIER TORRES

¿En qué canal TV ver Chile vs Cabo Verde por amistoso FIFA?

El partido de Chile vs Cabo Verde será transmitido a través de Chilevisión en todo Chile. En España, la transmisión del amistosO será a través de DAZN, en Estados Unidos también lo pasa DAZN mediante cable y streaming.

Hora y canal TV para ver Chile vs Cabo Verde por amistoso FIFA

Fecha : Viernes 27 de marzo del 2026.

: Viernes 27 de marzo del 2026. Partido : Chile vs Cabo Verde

: Chile vs Cabo Verde Horario : 12:00 AM hora de Chile y 10:00 PM hora de Perú.

: 12:00 AM hora de Chile y 10:00 PM hora de Perú. Canal : Chilevisión.

: Chilevisión. Estadio: Eden Park de Auckland.