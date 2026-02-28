Colo Colo vs U. de Chile se enfrentan en partido por la quinta fecha de la Liga de Primera 2026, desde el Estadio Monumental de Santiago. Este domingo 1 de marzo del 2026, ambos equipos miden fuerzas en una edición más del Superclásico chileno. Por un lado, el ‘Cacique’ necesita quedarse con los tres puntos para mantenerse como único líder del campeonato; y, por el otro, el conjunto universitario urge sumar de visita para escapar de la zona de descenso. A continuación, te mostramos los horarios del partido y en qué canales ver la transmisión.

¿A qué hora juega Colo Colo vs U. de Chile por la Liga de Primera 2026?

La hora de inicio del partido entre Colo Colo vs. U. de Chile por la Liga de Primera 2026 es a las 4:00 p.m. en Perú; mientras que en países como México y Estados Unidos comienza a las 3:00 p.m. y 5:00 p.m., respectivamente.

En países como Argentina, Chile, Uruguay y Brasil empieza a las 6:00 p.m. Por otro lado, en Venezuela y Bolivia inicia a las 5:00 p.m. Y finalmente, en Centroamérica a las 3:00 de la tarde.

Horarios del partido de Colo Colo vs U. de Chile por la fecha 5 de la Liga de Primera 2026, desde el Estadio Monumental.

Hora del partido de Colo Colo vs U. de Chile por la Liga de Primera 2026

México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 3:00 p.m.

3:00 p.m. Perú, Colombia, Ecuador: 4:00 p.m.

4:00 p.m. Bolivia, Venezuela, Estados Unidos: 5:00 p.m.

5:00 p.m. Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 6:00 p.m.

6:00 p.m. España: 10:00 p.m.

Canales TV para ver Colo Colo vs U. de Chile por la Liga de Primera 2026

El partido de Colo Colo vs U. de Chile por la fecha 5 de la Liga de Primera será transmitido a través de TNT Sports para todo Chile. Por otro lado, también se podrá ver mediante streaming con HBO Max y TNT Sports Go.

