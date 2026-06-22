La selección de Colombia se enfrenta a RD Congo este martes 23 de junio por el grupo K del Mundial 2026 en el Estadio Guadalajara. El brillante debut de Colombia en el Mundial 2026 confirmó a Luis Díaz como su gran figura ofensiva, pero también dejó al descubierto la necesidad encontrarle un socio ideal en la delantera. El partido del martes ante RD Congo servirá para probar candidatos al puesto. ¿A qué hora juega la selección colombiana HOY? Revisa los horarios, según tu país.

¿A qué hora juega Colombia vs. RD Congo HOY por Mundial 2026?

El partido Colombia vs. RD Congo por la fecha 2 del Grupo K del Mundial 2026 comienza a la 11:00 PM (hora de Argentina) y 9:00 PM (hora colombiana). Te dejamos todos los horarios, según país.

Horarios del Colombia vs. RD Congo

Perú: 9:00 PM

Colombia: 9:00 PM

Ecuador: 9:00 PM

Argentina: 11:00 PM

Uruguay: 11:00 PM

Brasil: 11:00 PM

Paraguay: 11:00 PM

Chile: 10:00 PM

Venezuela: 10:00 PM

Bolivia: 10:00 PM

México: 8:00 PM

Estados Unidos: 8:00 PM (GMT-4), 9:00 PM (GMT-5), 10:00 PM (GMT-6), 11:00 PM (GMT-7) y 12:00 AM (GMT-8).

España: 4:00 AM

Guatemala: 8:00 PM

Nicaragua: 8:00 PM

Costa Rica: 8:00 PM

Panamá: 4:00 PM

Honduras: 8:00 PM

Puerto Rico: 8:00 PM

República Dominicana: 8:00 PM

Canales TV que transmiten Colombia vs. RD Congo EN VIVO por Mundial 2026

El Colombia vs. RD Congo por la fecha 2 del Grupo K del Mundial 2026 será transmitido a través de Caracol TV, RCN Televisión, DIRECTV, DGO, Disney Plus y Paramount+ en Colombia por cable, señal abierta y streaming. Por otro lado, en Perú podrás ver el partido a través de DirecTV, Disney+ Premium y Paramount+.

Mientras que en el resto de Sudamérica, el partido de Colombia será televisado por DirecTV, Paramount+ y Disney+ Premium. Por otro lado, en México el partido será transmitido a través de ViX.

En España, el partido de la selección argentina se podrá ver por televisión en DAZN y Movistar+. Posteriormente, para países como: Panamá, Puerto Rico, Guatemala, Nicaragua, Honduras, Costa Rica, República Dominicana y El Salvador, el partido va por Tigo Sports y otros canales locales, según el país. Y en Estados Unidos, lo transmite FOX Network, fuboTV, Telemundo, Tubi, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio.

¿Dónde ver Colombia vs. RD Congo ONLINE por Mundial 2026?

La partido entre Colombia vs. RD Congo será transmitido ONLINE por DGO, Caracol Play, ditu, Disney+ Premium y Paramount+. Todas están disponibles en streaming para que lo veas desde tu PC, SmarTV, celular, tablet, etc.