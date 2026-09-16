Cruz Azul e Inter Miami se enfrentan este miércoles 16 de septiembre por la final del Campeones Cup 2026 en el Nu Stadium. El equipo comandado por Lionel Messi tienen una nueva oportunidad de lograr un nuevo trofeo, sin embargo, la ‘Máquina Cementera’ viajó hasta Miami para quedarse con el título a partido único. ¿A qué hora juega Cruz Azul vs. Inter Miami HOY? Entérate todos los detalles del inicio del juego aquí.

Revisa los horarios del partido entre Cruz Azul vs. Inter Miami hoy, miércoles 16 de septiembre por la final del Campeones Cup 2026.

¿A qué hora juega Cruz Azul vs. Inter Miami HOY por final del Campeones Cup 2026?

El partido de Cruz Azul vs. Inter Miami por la final del Campeones Cup 2026 empieza a las 7:00 PM de Perú y 6:00 PM de México este miércoles 16 de septiembre del 2026 en el Nu Stadium.

Hora en México, Guatemala, Honduras, Costa Rica : 6:00 PM

: 6:00 PM Hora en Perú, Colombia y Ecuador: 7:00 PM

7:00 PM Hora en Bolivia, Venezuela, Estados Unidos: 8:00 PM

8:00 PM Hora en Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 9:00 PM

9:00 PM Hora en España: 2:00 AM

¿En qué canales TV transmiten Cruz Azul vs. Inter Miami EN VIVO por final del Campeones Cup 2026?

El partido de Cruz Azul vs. Inter Miami por la final del Campeones Cup 2026 será transmitido a través de Canal 5, TUDN e Imagen Televisión en México mediante TV Abierta, cable y streaming. En el resto de América, incluyendo a Perú, el partido va a través de Apple TV.

¿Dónde ver Cruz Azul vs. Inter Miami ONLINE por final del Campeones Cup 2026?

La final entre Cruz Azul vs. Inter Miami con Lionel Messi en el once titular, lo pasan por streaming online en Apple TV.

Hora y canal TV para ver Cruz Azul vs. Inter Miami ONLINE por final del Campeones Cup 2026

Fecha : miércoles 16 de septiembre del 2026.

: miércoles 16 de septiembre del 2026. Partido : Cruz Azul vs. Inter Miami

: Cruz Azul vs. Inter Miami Horario : 7:00 PM hora de Perú / 6:00 PM hora de México

: 7:00 PM hora de Perú / 6:00 PM hora de México Canal : TUDN, Canal 5 e Imagen Televisión

: TUDN, Canal 5 e Imagen Televisión Estadio: Nu Stadium