La selección de Ecuador se enfrenta a Alemania este jueves 25 de junio por la última fecha del Grupo E del Mundial 2026 en el Estadio Nueva York/Nueva Jersey. El combinado tricolor se juega su última oportunidad para clasificar a la siguiente ronda ante un rival que ya aseguró el primer lugar de la llave. Hasta aquí, el ‘Tri¡ no ha podido marcar goles ni convencer con su juego, pero no tiene margen de error si quiere seguir en carrera. ¿A qué hora juega la selección ecuatoriana HOY? Revisa los horarios, según tu país.

Revisa la hora del partido entre Ecuador y Alemania desde el Estadio Nueva York/Nueva Jersey, este jueves 25 de junio, por el Grupo E del Mundial 2026.

¿A qué hora juega Ecuador vs Alemania HOY por Mundial 2026?

El partido Ecuador vs Alemania por la fecha 3 del Grupo E del Mundial 2026 comienza a la 3:00 PM (hora ecuatoriana) y 5:00 PM (hora argentina). Te dejamos todos los horarios, según país.

Horarios del Colombia vs Alemania

Perú: 3:00 PM

Colombia: 3:00 PM

Ecuador: 3:00 PM

Argentina: 5:00 PM

Uruguay: 5:00 PM

Brasil: 5:00 PM

Paraguay: 5:00 PM

Chile: 4:00 PM

Venezuela: 4:00 PM

Bolivia: 4:00 PM

México: 2:00 PM

Estados Unidos: 2:00 PM (GMT-4), 3:00 PM (GMT-5), 4:00 PM (GMT-6), 5:00 PM (GMT-7) y 6:00 PM (GMT-8).

España: 10:00 PM

Guatemala: 2:00 PM

Nicaragua: 2:00 PM

Costa Rica: 2:00 PM

Panamá: 2:00 PM

Honduras: 2:00 PM

Puerto Rico: 2:00 PM

República Dominicana: 2:00 PM

Canales TV que transmiten Ecuador vs Alemania EN VIVO por Mundial 2026

El Ecuador vs Alemania por la fecha 3 del Grupo E del Mundial 2026 será transmitido a través de Teleamazonas, DIRECTV, DGO, Disney Plus y Paramount+ en Ecuador por cable, señal abierta y streaming. Por otro lado, en Perú podrás ver el partido a través de DirecTV, América TV, América tvGO y Paramount+.

Mientras que en el resto de Sudamérica, el partido de Ecuador será televisado por DirecTV, Paramount+ y Disney+ Premium. Por otro lado, en México el partido será transmitido a través de Canal 5, Azteca 7, Azteca Deportes y ViX.

En España, el partido de la selección ecuatoriana se podrá ver por DAZN, TVE La 1, RTVE Play, fubo TV, La 2 Cat y Movistar+. Posteriormente, para países como: Panamá, Puerto Rico, Guatemala, Nicaragua, Honduras, Costa Rica, República Dominicana y El Salvador, el partido va por Tigo Sports y otros canales locales, según el país. Y en Estados Unidos, lo transmite FOX Network, fuboTV, Telemundo, Tubi, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio.

¿Dónde ver Ecuador vs Alemania ONLINE por Mundial 2026?

La partido entre Ecuador vs Alemania será transmitido ONLINE por DGO, Disney+ Premium, América tvGO y Paramount+. Todas están disponibles en streaming para que lo veas desde tu PC, SmarTV, celular, tablet, etc.