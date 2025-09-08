¿A qué hora juega Ecuador vs. Argentina HOY? Ambas selecciones se encuentran con el boleto asegurado para el próximo Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. Los dirigidos por Lionel Scaloni viajaron a Guayaquil sin la presencia de Lionel Messi en la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas 2026.

Por su lado, la ‘Tri’ buscará romper la racha de cuatro empates consecutivas y cerrar de mejor manera las Eliminatorias en condición de local.

Los horarios del partido varían según el país en donde te encuentres. Es por eso, que en esta nota te detallamos a qué hora empieza el partido, dónde juegan y cuándo es para que no te pierdas ni un solo detalle de este crucial partido en Guayaquil.

¿A qué hora juega Ecuador vs. Argentina HOY por Eliminatorias?

México: 5:00 p.m.

Ecuador: 6:00 p.m.

Colombia: 6:00 p.m.

Perú: 6:00 p.m.

Bolivia: 7:00 p.m.

Venezuela: 7:00 p.m.

Chile: 7:00 p.m.

Argentina: 8:00 p.m.

Paraguay: 8:00 p.m.

Uruguay: 8:00 p.m.

Brasil: 8:00 p.m.

España: 1:00 a.m. del viernes 05

Horarios del partido, Ecuador vs. Argentina por Eliminatorias

La hora del partido entre Ecuador y Argentina por la fecha 18 de las Eliminatorias Sudamericanas, está programado para las 6:00 de la tarde en horario ecuatoriano y 8:00 PM hora de Argentina.

¿Dónde juegan, Ecuador vs. Argentina por Eliminatorias Sudamericanas?

El partido entre Ecuador y Argentina se jugará en el Estadio Monumental Isidro Romero Carbo de Guayaquil. El Barcelona SC ejerce su localía en este recinto, que tiene capacidad para albergar a 70 mil espectadores.