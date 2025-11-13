¿A qué hora juega Ecuador vs. Canadá HOY? Ambas selecciones se encuentran con el boleto asegurado para el próximo Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. La selección norteamericana es anfitriona de la Copa del Mundo por lo que ya estaba clasificada de antemano.

Por su lado, la ‘Tri’ hizo su trabajo y encajó una gran Eliminatoria en donde quedó en segundo lugar solo por debajo de Argentina.

Los horarios del partido varían según el país en donde te encuentres. Es por eso, que en esta nota te detallamos a qué hora empieza el partido, dónde juegan y cuándo es para que no te pierdas ni un solo detalle de este crucial partido en Texas.

¿Cuándo juegan Ecuador vs. Canadá por amistoso internacional?

El duelo amistoso entre Ecuador y Canadá está pactado para jugarse este jueves 13 de noviembre del 2025, desde el BMO Field de Toronto.

¿A qué hora jugaron Ecuador vs. Canadá HOY por amistoso?

México: 6:30 p.m.

Ecuador: 7:30 p.m.

Colombia: 7:30 p.m.

Perú: 7:30 p.m.

Estados Unidos (Washington): 8:30 p.m.

Bolivia: 8:30 p.m.

Venezuela: 8:30 p.m.

Chile: 8:30 p.m.

Argentina: 9:30 p.m.

Paraguay: 9:30 p.m.

Uruguay: 9:30 p.m.

Brasil: 9:30 p.m.

Horarios del partido, Ecuador vs. Canadá por fecha FIFA

La hora del partido entre Ecuador y Canadá por amistoso de la fecha FIFA está programado para las 7:30 de la noche en horario ecuatoriano.

¿Dónde juegan, Ecuador vs. Canadá?

El partido entre Ecuador y Canadá se jugará en el BMO Field de Toronto. Es también conocido como Estadio Nacional de Canadá y Toronto FC ejerce su localía.